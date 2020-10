YouTube na Androida: nowe ustawienia jakości i mniej wpadek przy przewijaniu filmów

Udostępnij:

YouTube na Androidzie otrzymuje nowe ustawienia związane z jakością odtwarzania filmów. Jak zwraca uwagę Android Police, do użytkowników trafiają nowe ustawienia, które pozwolą zmienić domyślną jakość filmów i to indywidualnie dla połączeń Wi-Fi i komórkowej transmisji danych. Funkcja na razie oznaczona jest jako testowa.

Jak dowiadujemy się ze zrzutów ekranu, YouTube po zmianach pozwoli użytkownikowi wybrać, czy chce korzystać z jakości automatycznej, wyższej lub oszczędzać dane. Preferencje te będą globalne dla całego serwisu i dostępne w ustawieniach. Co ciekawe, te same opcje będą także dostępne jako rozszerzenie obecnej możliwości zmiany jakości podczas odtwarzania konkretnego filmu. Po zmianach trzeba jednak będzie odwiedzić zaawansowane, by ręcznie wskazać konkretną rozdzielczość.

Nowe ustawienia jakości filmów w mobilnym YouTube, fot. Android Police.

Użytkownicy Androida zwrócili uwagę, że nowe ustawienia jakości to tylko jedna ze zmian, które trafiły do mobilnego YouTube'a. Okazuje się także, że Google usunął z aplikacji możliwość przeskoczenia do innego momentu filmu jedynie poprzez przyciśnięcie paska postępu odtwarzania w nowym miejscu.

Teraz konieczne jest najpierw przyciśnięcie kropki obrazującej obecny stan odtwarzania, a później przesunięcie jej w pożądane miejsce. Jak nietrudno się domyślić, ma to zapobiec niepożądanemu przewijaniu nagrań po przypadkowym dotknięciu ekranu. Użytkownicy iOS-a nie mieli tego problemu, tutaj takie zabezpieczenie było dostępne już wcześniej.

YouTube na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.