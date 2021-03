YouTube nie chce rozdawać banów. Testuje sprawdzanie filmów jeszcze przed publikacją

Udostępnij:

YouTube chce pomóc twórcom i rozdawać mniej banów, a przynajmniej tak można sądzić na podstawie nowej funkcji, która jest właśnie w fazie testów, o czym informuje XDA Developers. Użytkownicy wgrywający do serwisu nowy film już na etapie uzupełniania o nim informacji dowiedzą się, czy algorytm nie uznał go za naruszający cudze prawa, co w przypadku YouTube'a wiąże się z możliwymi ograniczeniami w zakresie monetyzacji, a docelowo nawet z opcją zablokowania konta.

Na szczegóły zwrócono uwagę na Twitterze. Zmiana wydaje się być niewielka, ale spostrzegawczy użytkownicy zauważyli, że zaraz po procesie przetwarzania nagrania, YouTube uruchamia u niektórych proces analizy filmu pod kątem ewentualnych naruszeń praw autorskich. Zapewne wykorzystuje do tego ten sam mechanizm Content ID co wcześniej, ale nowością jest moment, w którym można się dowiedzieć o ewentualnych nieprawidłowościach.

YouTube has a new video upload screen featuring additional copyright checks before publishing (on desktop)



h/t @YasserM86 pic.twitter.com/YR4gxdL2Na — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 16, 2021

Dotychczas bowiem konieczne było uprzednie opublikowanie filmu w serwisie (mogło to jednak być nagranie dostępne tylko prywatnie), by uzyskać informację o możliwych problemach w zakresie praw autorskich. Dla twórców to szczególnie istotne – wykorzystywanie nawet fragmentów cudzych materiałów to nierzadko naruszenie praw, co łatwo mogą odczuć na przykład muzycy. Co ciekawe, ostateczny sposób rozstrzygnięcia danego naruszenia często jest zależny od podejścia pierwotnego twórcy; dostępnych możliwości jest kilka, począwszy od współdzielenia zysków z reklam, na blokadzie materiału kończąc.

Dla chcącego zyskać popularność YouTubera najważniejsze jest w tym wszystkim jednak ryzyko zablokowania całego konta, choć YouTube nie precyzuje, kiedy dokładnie to się stanie. Ostateczna decyzja podlega więc najpewniej ludzkiej interpretacji, co jednak nie zmienia faktu, że realny sukces gwarantuje tworzenie wyłącznie autorskich treści. Nowa opcja to szansa na zaoszczędzenie kilku chwil i dowiedzenie się, czy dany materiał "się do tego nadaje" jeszcze przed jego publikacją.

Niestety, w tym momencie nie wiadomo czy i kiedy nowa opcja będzie dostępna dla wszystkich. XDA Developers sugeruje, że w tym momencie to element testów A/B, toteż część osób na razie nie zobaczy nowego etapu podczas wgrywania filmów. Nie można wykluczyć, że rzecz jest testowana głównie w gronie największych YouTuberów, którzy mogą szybciej zauważyć ewentualne niedoskonałości tego pomysłu i podzielić się wartościowymi informacjami zwrotnymi z Google.

Twórcom chcącym zaistnieć na YouTubie polecamy oficjalną aplikację YouTube Studio dostępną na Androida i iOS-a, która pozwala śledzić statystyki własnego kanału.