YouTube nie pozwala głosić wyższości rasy białej. Banuje znane kanały

Ostatnio kilka dużych marek, w tym Ford, Adidas, Coca-Cola, Starbucks czy Unilever wycofało się z reklam na Facebooku. Platforma teraz postanowiła zmienić swoje stanowisko po tym jak padły oskarżenia o to, że promuje "mowę nienawiści". YouTube także postanowiło zrobić czystki - efektem tego jest zbanowanie kilku znanych kanałów.

Miały ze sobą jeden wspólny mianownik - YouTuberzy promowali wyższości rasy białej. Od teraz nie znajdziemy na YouTube kanałów byłego przywódcy Ku Klux Klanu, Davida Duke'a oraz Richarda Spencera i Stefana Molyneux.

Co ciekawe, YouTube zareagowało tutaj dopiero po roku, jak wprowadziło nowy regulamin, który zakazywał przedstawiania grup społecznych jako wyższych od innych.

YouTube w świetle swojego nowego regulaminu miało banować treści i kanały, które dyskryminowały inne grupy społeczne w kontekście rasy, płci, religii, wieku czy orientacji seksualnej, a także np. zaprzeczały istnieniu Holocaustu.

I got no warning, had no strikes on my channel, no chance to back up content, and no chance to notify subscribers.



Straight up guillotine out of nowhere. https://t.co/eQVlPDWxIa