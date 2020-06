YouTube odbiera zarobki twórcy. Użył 7 sekund utworu, a całe pieniądze trafią do wytwórni

Udostępnij:

YouTube zablokował możliwość monetyzacji autorowi filmów oglądanych przez miliony ludzi. Powodem było wykorzystanie utworu muzycznego przez 7 sekund jako outro. Użytkownik GradeAUnderA twierdzi, że nie może się odwołać, ani zmienić muzyki kończącej jego filmiki.

Właściciele ścieżek dźwiękowych pilnie strzegą praw do swoich zarobków. W tym przypadku mowa o utworze "The Laughing Policeman" nagranym w 1898 roku. Jego autor, Charles Penrose zmarł w 1952 roku. W związku z ustawą Digital Millennium Copyright Act prawa autorskie należą do Columbia Records, która jest częścią Sony Music Entertainment.

YouTube ma obowiązek przestrzegać prawa autorskiego, w związku z czym wykorzystuje algorytm do wyszukiwania tego typu naruszeń. To rozwiązanie nazywa się Content ID i jak widać, jest bardzo wrażliwe. Wystarczyło około 7 sekund utworu "The Laughing Policeman" jako outro w filmikach GradeAUnderA, aby prawie całkowicie odebrać mu zarobek.

Na filmikach opublikowanych w jego kanale nadal będą wyświetlać się reklamy. Ale pieniądze zarobione na nich już nie trafią do kieszeni autora filmów. Trafią do właściciela praw autorskich utworu wykorzystanego przez 7 sekund. Natomiast przez ostatnie 90 dni, filmy GradeAUnderA wyświetlono 23,6 miliona razy, co przełożyło się na 1162 dolary zarobku. Reszta trafiła w ręce wytwórni.