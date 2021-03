YouTube pozbędzie się łapek w dół? Ta zmiana mogłaby wzbudzić wiele kontrowersji

YouTube właśnie testuje wprowadzenie nowego systemu reakcji na filmiki. Bez "łapek w dół". To odpowiedź na prośby twórców zawartości, którzy skarżyli się na masowe akcje zostawiania negatywnych reakcji.

Jeśli owe zmiany zostaną dobrze przyjęte, jest spora szansa na to, że YouTube wprowadzi je na dobre. Mogłoby to zmienić sposób, w jaki masowy odbiorca reaguje na oglądane treści.

Nie wiadomo, kto jednak stoi za lobbowaniem tej zmiany - czy pojedynczy YouTuberzy, czy może gigantyczne korporacje, które są niezadowolone z negatywnego PR.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx