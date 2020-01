YouTube testuje nowość w interfejsie: podgląd informacji o kanale w sekcji komentarzy

Udostępnij:

YouTube przechodzi kolejną metamorfozę, tym razem w sekcji komentarzy. Twórcy zdają się testować nowy interfejs mobilnej aplikacji, który u niektórych użytkowników jest już dostępny i pozwala dotrzeć do informacji o kanale wybranej osoby bez opuszczania sekcji komentarzy.

O szczegółach zmian informuje serwis XDA Developers. Jak się okazuje, aplikacja YouTube'a potrafi już wyświetlać krótkie podsumowania kanałów użytkowników w formie okienka przesłaniającego sekcję komentarzy. Tak dzieje się przynajmniej u niektórych.

Nowy sposób wyświetlania informacji o komentujących w aplikacji YouTube, źródło: XDA Developers.

Twórcy mogą więc sprawdzać zainteresowanie nowym elementem interfejsu jedynie w wybranej grupie użytkowników lub już teraz rozpoczęto globalne wdrażanie. W przypadku aplikacji Google'a, rozłożenie uruchomienia nowości na etapy jest bowiem typowe. Użytkownicy otrzymują nowości transzami, a są one najczęściej włączane po stronie serwera.

Nowość została zauważona w aplikacji YouTube 14.50.53. Informacja o dostępności widoku profilu pojawia się, kiedy użytkownik przewinie ekran podczas odtwarzania filmu w smartfonie, by dostać się do sekcji komentarzy. Wówczas wystarczy dotknąć nazwę profilu danego komentującego, by zobaczyć podsumowanie informacji o jego kanale. To także miejsce, z którego można zdecydować o jego subskrypcji oraz przeczytać inne komentarze tego samego autora.

