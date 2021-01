Pobierz program

Your Phone to darmowa aplikacja, dzięki której możemy synchronizować dane przechowywane na smartfonie z Androidem 7.0 (lub nowszym) z komputerem pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.

Dostęp do telefonu z PC

Przed rozpoczęciem korzystania z Your Phone trzeba poświęcić dłuższą chwilę na zdefiniowanie rozmaitych ustawień, ale nie jest to szczególnie trudne, bo całość opiera się na postępowaniu zgodnie z instrukcjami prezentowanymi na ekranie. Konieczne jest podanie numeru swojego telefonu i zainstalowanie dodatkowej aplikacji na smartfonie.

Dzięki takim programom jak Your Phone zaoszczędzimy sporo czasu, który normalnie trzeba by przeznaczyć na przesyłanie lub kopiowanie zdjęć z urządzenia przenośnego na dysk twardy komputera. Teraz nie musimy już tego robić, bo po skonfigurowaniu opisywanego narzędzia mamy natychmiastowy dostęp do plików znajdujących się zarówno w pamięci smartfona, jak i zamontowanej w nim karcie SD.

Your Phone może posłużyć także jako narzędzie do wysyłania SMS-ów z komputera, odbieranie powiadomień z telefonu czy też zarządzać danymi z poziomu myszy i klawiatury, co jest znacznie szybsze i wygodniejsze od usuwania plików za pomocą ekranu dotykowego.

