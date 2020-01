31.08.2017 15:38 • Recenzja do wersji 17.06

Program jest darmowy tylko w teorii ,prawda jest taka że mamy aż trzy warianty programu.



Darmową-Free Edition

Płatną-Gold Edition 29,99 USD

Płatną-Platinum Edition 49,99 USD

Edycja darmowa z uwagi na przegięte ograniczenia praktycznie odpada w przedbiegach ,dostępne rozdzielczości to wyłącznie SD czyli max 480P w 16:9 .

Obecność znaku wodnego na filmie można jeszcze przeżyć ,ale ograniczenie maksymalnej długości filmu do 5 Minut !!!

przeskoczyć się nie da.



Edycja Gold teoretycznie znosi wszystkie ograniczenia ,a maksymalna rozdzielczość wideo to 4K Ultra HD 2160P 16:9.

Niestety tylko teoretycznie ,darmowe aktualizacje programu tylko przez 2 lata i uwaga bo będzie Hit ,maksymalna długość video za program kosztujący 29,99 USD wynosi 10 Minut !!! Jedno słowo podsumowania ZŁODZIEJSTWO.



Edycja Platinum nie posiada już żadnych ograniczeń , ale kogo to właściwie obchodzi.