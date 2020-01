Pobierz ​program

Youtube by Click pozwala pobrać ulubione materiały wideo z serwisów YouTube, Vimeo, Dailymotion, Facebook itp., a następnie odtwarzać je w trybie offline (bez dostępu do Internetu) bezpośrednio z dysku komputera.

Program daje możliwość pobrania i przekonwertowania materiałów wideo do formatów MP3, MP4, AVI, FLV, WMV, 3GP, WEBM, MKV, WAV, AAC i M4A. Bardzo dobrze radzi sobie on z pobieraniem pojedynczych filmików, jak również całych playlist i prywatnych filmików (wymagane logowanie do profilu). Youtube by Click automatycznie wykrywa np. linki do materiałów w YouTube skopiowane do systemowego schowka i umożliwia ich szybkie ściągnięcie.

Youtube by Click pozwala pobierać treści wideo w jakości od 144p do 4K, a muzykę od 24kB do 320kB. W przypadku dźwięku aplikacja wyposażona została w funkcję wycinania wybranych fragmentów i tworzenia z nich dzwonków do smartfonów.

Lista wspieranych serwisów

YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo, Dailymotion, Instagram, LiveLeak, MyVideo, Niconico video, Flickr, FC2, Vine, Veoh, Izlesene, Metacafe, Viki, Break, Rutube, Tumblr, SoundCloud, YouKu, Tudou