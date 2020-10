Z myślą o PlayStation 5 Sony odświeża aplikację PlayStation

Udostępnij:

Jest ładnie i funkcjonalnie - mówią pierwsi użytkownicy. PlayStation App gotowe jest na debiut PlayStation 5, choć rzecz jasna grający na PlayStation 4 też z nowości skorzystają.

Większość funkcji znajdziemy wewnątrz tej jednej aplikacji. PlayStation App pozwala szybko sprawdzić, którzy znajomi są dostępni i w co aktualnie grają. Jest też dostęp do trofeów i przegląd tego, jakie osiągnięcia zostały zdobyte przez zaprzyjaźnionych użytkowników. Standard, ale w nowych eleganckich szatach.

Są pewne kompromisy, na przykład PlayStation App jedynie przenosi nas na stronę internetową w przypadku oferty PlayStation Plus oraz sklepu.

Ciągle potrzeba osobnych aplikacji w przypadku np. Wiadomości czy zdalnego grania - na obrazku poniżej to rząd niebieskich funkcji - ale poza tym resztę załatwimy "na miejscu".

Odświeżona aplikacja PlayStation to znak, że nieuchronnie zbliża się premiera PlayStation 5. My już w redakcji sprzęt mamy i bardzo uważnie mu się przyjrzeliśmy. I to też wam radzimy, gdy wyjmiecie w końcu konsolę z pudełka. Unikniecie niepotrzebnych nerwów.

PlayStation App na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.