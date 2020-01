Pobier​z program

ZOC to profesjonalny klient SSH/telnet i emulator terminala oferujący wiele rozmaitych funkcji przydatnych w codziennej pracy.

Za sprawą programu ZOC możemy szybko uzyskać dostęp do hostów i dużych systemów komputerowych przy wykorzystaniu protokołów SSH lub telnet, kabla szeregowego, modemu/ISDN i innych metod komunikacji. Narzędzie wbrew pozorom charakteryzuje się prostotą użytkowania i posiada bardzo intuicyjny interfejs, dzięki któremu korzystanie z poszczególnych opcji jest komfortowe.

ZOC umożliwia korzystanie z wielu sesji jednocześnie (podział na karty), rejestrowanie makr, zmianę przypisania klawiszy klawiatury, tworzenie automatycznych akcji, a ponadto oferuje dostęp do książki adresowej i oddaje do dyspozycji 200 poleceń języka skryptowego. Dodatkowo użytkownik może dostosować program do własnych preferencji i potrzeb za pomocą wielu narzędzi i funkcji.

Producent narzędzia ZOC zadbał również o obecności funkcji emulacji (xterm, VT220, TN3270, TN5250, Wyse, QNX) i tranferowania plików (SCP, Zmodem, Xmodem, Ymodem, Kermit).