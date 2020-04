ZUS, Tarcza Antykryzysowa i wyciek danych przy wysyłce e-maili

Zakład Ubezpieczeń Społecznych co najmniej od wczoraj rozsyła do przedsiębiorców e-maile informujące o szczegółach Tarczy Antykryzysowej. Na nieszczęście zainteresowanych, przy okazji ujawnia trochę danych osobowych.

Jak wynika ze skarg i zrzutów ekranu pojawiających się w sieci, urzędnicy nagminnie zapominają o ukrywaniu odbiorców wiadomości. W efekcie przedsiębiorcy otrzymują adresy mailowe innych petentów ZUS-u, których otrzymywać nie powinni. Po pierwsze, jest to sprzeczne z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), a po drugie – niebezpieczne.

Dla wszelkiej maści oszustów tego rodzaju baza to prawdziwy skarb. Wiele adresów zawiera imię i nazwisko właściciela, a część z nich dodatkowo nazwę prowadzonej działalności ukrytą w domenie. Wiadomo także, co oczywiste, że każdy rekord dotyczy przedsiębiorcy.

I just got an email from @zus_pl about the anti-crisis shield. With me other 1473 other people, all in "to" field. A lot of emails were made public today. RODO does not apply here? pic.twitter.com/A62xTCwCWi