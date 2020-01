​Pobierz program

ZWCAD to będący efektem wieloletniej pracy następca popularnego ZWCADa. Umożliwia on tworzenie rysunków i dokumentacji technicznych, wspierając użytkownika na każdym etapie projektowania CAD - od pomysłu, aż do realizacji.

Oprogramowanie wyposażone zostało we wszystkie niezbędne do projektowania wspomaganego komputerem funkcje i narzędzia. Umożliwia ono tworzenie rysunków 2D/3D oferując opcje do kreślenia różnego rodzaju linii, łuków, kształtów, rysowania brył oraz dokumentowania poszczególnych elementów projektu. Środowisko charakteryzuje się wysoką kompatybilnością z formatami CAD - m.in. DWG/DXF wykorzystywanymi przez lidera w branży, AutoCADa. Wspiera ono gesty myszki, pozwalając sprawnie wywoływać dostępne funkcje, a także oferuje ciekawą funkcję wymiarowania przestrzeni papieru (wymiary obiektu powiązane są z jego modelem) i wyboru nakładających się na siebie elementów, np. linii.

ZWCAD dysponuje większością sprawdzonych rozwiązań z oprogramowania ZWCAD, jednak na nim nie bazuje. Twórcy napisali od podstaw nowe jądro programu (porzucili wykorzystywanego dotąd Intellicada), które sprawia, że nowa wersja działa znacznie szybciej i stabilniej od swojego poprzednika. Wprowadzono m.in. obsługę procesorów wielordzeniowych, a także usprawniono obsługę pamięci RAM.

Uwaga!