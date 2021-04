Za co najczęściej płacimy kryptowalutami? Oto najpopularniejsze zakupy Polaków

Udostępnij:

Polacy chętnie korzystają z kryptowalut. Świadczy o tym chociażby fakt powstających w naszym kraju bitomatów. Pojawia się więc pytanie – do czego wykorzystujemy kryptowaluty? Na czarnym rynku można kupić za nie praktycznie wszystko, ale przyjrzyjmy się legalnym transakcjom.

Serwis paybtc.io przeprowadził analizę najczęstszych sposobów wykorzystania kryptowalut przez Polaków. Jak wynika z raportu opisywanego przez RP.pl, najczęściej płacimy za sprzęt elektroniczny (38,5 proc.) oraz wyposażenie do domu (20,5 proc.). Rośnie także zainteresowanie zakupem ubrań i akcesoriów sportowych (5,1 proc.).

Co ciekawe, za pośrednictwem kryptowalut Polacy kupują także złoto. To dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że to cyfrowe waluty miały stanowić alternatywę dla złota, jako bardziej rentowne aktywa. Sytuacja szczególnie dziwi ze względu na fakt, że w 2021 roku wartość kryptowalut ogromnie rośnie.

Od 1 stycznia do 11 kwietnia 2021 roku, wartość Bitcoina wzrosła dwukrotnie z poziomu 30 tysięcy dolarów do 60 tysięcy dolarów. Notowania innych kryptowalut są równie rekordowe. Ethereum, czyli druga pod względem kapitalizacji rynkowej waluta, wzrosła w tym roku z poziomu 734 dolarów do nawet 2,5 tysiąca dolarów 15 kwietnia.

"Na początku nasi użytkownicy kupowali głównie elektronikę, sztabki złota, monety, biżuterię. Niewątpliwie w tym roku nastąpiła ogromna zmiana w zachowaniach – obserwujemy, że na razie dwie najbardziej popularne kategorie zakupów to elektronika i wyposażenie do domu. Widać jednak wyraźną tendencję wzrostową jeśli chodzi o inne kategorie, takie jak ubrania, narzędzia, akcesoria sportowe czy żywność. Wcześniej takie drobne zakupy były rzadkością. Mamy także coraz więcej zapytań o pośrednictwo w opłatach za usługi medyczne, transportowe, zajęcia sportowe czy edukację" – mówi Tomasz Palka, współwłaściciel paybtc.io, w rozmowie z Rzeczpospolitą.