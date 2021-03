Zaczynasz przygodę z systemem Linux? Wybierz jedną z tych trzech dystrybucji

Udostępnij:

Wiele osób, które po raz pierwszy przymierzają się do zainstalowania którejś z dystrybucji Linuksa, staje przed problemem wyboru tej odpowiedniej. Dla tych, którzy wcześniej nie mieli w ogóle do czynienia z tym systemem, decyzja może być przytłaczająca, a mnogość internetowych poradników nie pomaga. Wybraliśmy więc trzy wersje, które są na tyle przyjazne użytkownikowi, że każdy powinien sobie dać radę z ich instalacją i obsługą.

Lekki i do codziennego użytku

Według wielu ten system przypomina starego, dobrego Windowsa XP. Z tego powodu Linux Mint jest lubiany i używany przez tysiące użytkowników na całym świecie. Ten oparty na Ubuntu system jest po instalacji od razu gotowy do pracy i nie wymaga od swojego właściciela doinstalowywania dziesiątek aplikacji czy sterowników.

Chwalony jako bardzo stabilny i bezpieczny system, Mint zdobywa tymi cechami kolejnych użytkowników. Skupia wokół siebie świetną społeczność, która chętnie pomaga we współtworzeniu go. Sami twórcy chwalą się na stronie, że ta dystrybucja wymaga bardzo niewiele zabiegów ze strony użytkownika, co powinno spodobać się wszystkim osobom zaczynającym swoją przygodę z Linuksem.

Podsumowując: Mint jest łatwy w użyciu, a do tego kompatybilny z szeroką gamą sprzętu, ale co najważniejsze, nie wymaga od użytkownika szerokiej wiedzy technicznej do zarządzania systemem.

Wszystkie informacje niezbędne do postawienia dystrybucji Mint na naszym komputerze znajdziemy na oficjalnej stronie projektu. W razie jakichkolwiek problemów warto przejrzeć dokumentację, dobroprogramową serię artykułów o tym systemie lub poprosić o pomoc użytkowników na naszym forum.

Przyjazne graczom Ubuntu

Uważane przez wielu za jedyny słuszny system. Ubuntu najczęściej otwiera wszystkie możliwe poradniki związane z Linuksem i rozgrzewa miliony internetowych dyskusji. Coraz łatwiej znaleźć także gotowe konfiguracje komputerów czy laptopów z już zainstalowanym tym systemem, co powinno najlepiej świadczyć o jego popularności i łatwości w obsłudze.

Ubuntu to świetna dystrybucja dla tych, którzy poza codzienną pracą biurową spędzają także czas na graniu. Bez większych problemów jesteśmy w stanie odpalić większość nowych tytułów jak Hitman 3, Civilization VI, a nawet Cyberpunka 2077. W przypadku niektórych gier może istnieć konieczność doinstalowania kilku sterowników, jednak społeczność Ubuntu działa na tyle prężnie, że bez problemu znajdziemy bardzo szczegółowe poradniki tłumaczące co i jak zrobić w odpowiedniej kolejności. Ryzyko problemów jest więc minimalne, aczkolwiek należy liczy się z tym, że niektóre gry mogą mieć swoją premierę na Linuksie później, niż wersje na Windows.

Podobnie jak Mint, Ubuntu zawiera już w sobie cały pakiet biurowych aplikacji, rozmaite przeglądarki czy klienty e-mail. Użytkownicy mogą też znaleźć sporo gier i aplikacji w Centrum oprogramowania Ubuntu.

Wszelkie możliwe tutoriale do instalacji i obsługi Ubuntu znajdują się na stronie projektu. W razie jakichkolwiek problemów zawsze można skorzystać z ubuntowego forum. Nasi forumowicze także chętnie zawsze pomogą osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym systemem, wystarczy zajrzeć do działu o Linuksie.

Dla tych, którym marzy się macOS

Postawię kontrowersyjną tezę, że aby uzyskać amazing MacBooka nie trzeba od razu wydawać tysięcy złotych. W wielu wypadkach wystarczy tylko laptop o ładnym wyglądzie i dystrybucja Elementary OS, która jest dostępna w takiej cenie, jaką zdecydujemy się zapłacić. No, ewentualnie można też zamówić zestaw naklejek by zmienić wygląd klawiatury.

Inspirację macOS-em widać od razu po uruchomieniu systemu. Estetyka, na jaką zdecydowali się twórcy, wręcz krzyczy, że mamy do czynienia z produktem, który ma być nie tylko łatwy w użytku, ale także ładny i minimalistyczny. Tworząc Elementary OS deweloperzy chcieli uzyskać lepszy komfort użytkowania w stosunku do macOS-a. Wielu użytkowników twierdzi, że udało im się to osiągnąć.

W Elementary OS znajdziemy także bardzo bogate AppCenter z wieloma aplikacjami, które mogą przydać się użytkownikom w codziennej pracy. Znane i lubiane funkcje typu Multitasking View, Picture-in-Picture bądź Do Not Disturb zostały już wbudowane w system. System został zaprojektowany tak, aby był łatwy w obsłudze, ale jednocześnie nie był okrojony ze swoich bardziej zaawansowanych właściwości.

System możemy zakupić i ściągnąć z oficjalnej strony dystrybucji, gdzie znajdziemy także szczegółową instrukcję instalacji systemu. Z bloga Elementary OS możemy dowiedzieć się o wszelkich nowościach związanych z systemem. W razie jakichkolwiek problemów można zwrócić się zarówno do pomocy technicznej, jak i do społeczności.