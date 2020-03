Zady i walety filtrów zewnętrznych SunSun 303B i 602B

Obiecałem wam test filtra Sera UVC-XTREME 1200 - a więc bardzo wydajnego i zaawansowanego filtra o pojemności 11 litrów. Filtr jest w trakcie testów - pierwsze wrażenia rzuciły mnie po prostu na kolana - krótko mówiąc taniego Sunsuna 303B rozłożył na łopatki już w przedbiegach.

Wróćmy jednak do tego 303B i przy okazji omówmy 602B - a więc oba marki SunSun - występują pod wieloma innymi indeksami (przywłaszczonymi przez domorosłych importerów - jak choćby HW 303B).

SunSun 303B z lampą UV

Jak na załączonym obrazku widać - filtr posiada już wszystkie akcesoria w komplecie. To oznaczenie to literka "B" - ten bez "be" to golas. Nie dajmy się więc wrobić w bajki o dobroci sprzedawcy i kit o masie gratisów. To producent daje razem z filtrem i już. Koniec. Kropka.

Postanowiłem się nie rozpisywać i zrobić podsumowanie w postaci tabeli:

Polecam dla/do:

Akwariów od 70-250 litrów (i nie dajmy sobie wcisnąć kitu, że poradzi sobie porządnie z większymi), mniej wymagających akwarystów, którym nie przeszkadza hałas, osób chcących odpalić pierwsze akwarium ale nie dysponujących dużym budżetem. Filtr sprawdzi się - mogło być ciszej, skuteczność lampy mogła być troszkę lepsza a akcesoria mogłyby być lepszej jakości - jednak w tym przypadku rekompensuje to cena. Moje największe zastrzeżenie co do filtra - to kabel zasilający 230V w głowicy - boję się tego. Szczerze mówiąc wolę filtry zasilane zasilaczami (podobnie jak lampy), w których 12, 24 i 36V to max dochodzący blisko wody. Taki filtr służył mi jednak długo i dobrze (nie mylić z rewelacyjnie), aczkolwiek coraz większe wymagania akwarium wymusiły jego wymianę.

602B

Pora na 602B - jeden z tańszych na rynku filtrów do małych akwariów (do większego niż 30 litrów nie polecę go nikomu). W jednym z akwariów mam dwa takie filtry - jeden podłączony bezpośrednio do filtra dennego (podżwirowego) a drugi jako standardowy filtr wodny (oba mają połączony trójnikiem wylot wody do deszczownicy). Dlaczego akurat tak?

No bo... jest niebagatelnie ciszej od 301, 302 czy 303 (z be i bez be). Bo pomimo swojej nieziemskiej prostoty - filtry sprawdzają się rewelacyjnie (i nawet znajdzie się w nich trochę miejsca na zeolit czy węgiel albo ceramikę). Mogę polecić je zarówno zaawansowanym akwarystom jak i początkującym (choć Ci mogą mieć problemy z odpaleniem bo filtr nie mam pompki - ale po kilku próbach i on/offach uda się).

Polecam dla/do:

Akwariów od 35 litrów (nie, filtr zabrudzony nie będzie miał przepływu 400 l/h, nawet lekko zabrudzony). Mamy za to filtr niemalże idealny do małych akwariów - skuteczny, cichy, tani w zakupie eksploatacji. Z powodzeniem do większych akwariów można dowalić dwa takie połączone. Akcesoria są lepszej jakości niż u większych braci (serii 300). Węże standardowo za twarde i tu polecam ich wymianę na U.S Aqua - lepiej się układają, są dostępne w 3 kolorach (szary, zielony, bezbarwny). W komplecie z przyzwoitą lampą UV - niemalże idealny zestaw. Do regulacji siły przepływu wody musimy posłużyć się jednak ponownie zaworem przepływowym kulowym - ale wystarcza w zupełności i nie ma co oczekiwać od tak taniego rozwiązania regulacji siły przepływu na panelu dotykowym :)

BONUS - NAPOWIETRZACZ CT-202 SUNSUN

Tak więc w kwestii SunSun'a pojawi się jeszcze napowietrzacz (sprawdziłem min. marki Aquael, SunSun, Eheim i kilka innych) i szczerze mówiąc jedna z serii SS sprawdza się idealnie - bo jest cicha, jest tania i nie sprawia problemów - w przeciwieństwie do o wiele droższych modeli posiada również w standardzie regulację - mowa modelu 202 (w tej chwili służy mi we wszystkich zbiornikach).

Posiada dwa wyjścia (2x 1,5 l/h) i "zżera" aż 4W prądu, czyli mniej niż przeciętna żarówka LED świecąca jak by chciała a nie mogła. Jest ładny, jest cichy, ma fajną amortyzację (skuteczną) i nie wpada w dziwne wibracje. Potencjometr pozwala regulować jego moc.

Wcześnie posiadałem jeden z modeli Aquaela, ale wpadał w takie wibracje, że dosłownie wybierał się na spacer po półce... więc oddałem go komuś tam przez OLX-a.

Teraz uwaga - za testy nie płaci mi SunSun (ani nikt inny), staram się wybrać produkty które sam miałem w rękach, używałem, mogę polecić. Produkty które nie sprawią, że w naszym portfelu zamieszkają tylko pająki, w drodze ewolucji wynajdą koło i zaczną pracować nad ogniem. Jestem tylko hobbystą i staram się pomóc tak jak potrafię tym, którzy chcieliby akwarium i są tak samo zieloni jak ja byłem na początku. Siłą rzeczy nie polecę im np. filtra Sera za 1300 PLN tylko dlatego, że jest super - bo to może zrobić co najwyżej mało uczciwy sprzedawca w sklepie (a jest ich wielu). Chcąc nie chcąc - nie robię takich rzeczy, bo sumienie mi na to nie pozwoli. Jak ktoś zaczyna przygodę z akwarystyką - nie musi go to kosztować 5 tys pln na dzień dobry (i "kocham Cię" od sprzedawcy).

To czy akwarium wam się spodoba czy nie, czy go zmienicie czy nie, zlikwidujecie lub nie i czy będzie roślinne, czy będzie "słone" czy "słodkie" i wiele wiele innych rzeczy wyjdzie dopiero w trakcie przygody z akwarystyką - i wtedy przyjdzie pora na większe wydatki, bardziej "wycelowane" i sprecyzowane.

W następnym wpisie - krewetkarium za niecałe 200 PLN o jakości mocno przewyższającej ogólnodostępne modele na rynku (tak, w takim drogim hoduję krewetki Taiwan Bee - Shadow). Amano i ślimaki "biegają" tylko rekreacyjnie.