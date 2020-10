Zainstalowała Crysis 3 na karcie graficznej. Szalony eksperyment z GeForce RTX 3090

"Can it run Crysis?" – brzmi jedno z najsłynniejszych pytań w historii gier komputerowych w kontekście wymagań sprzętowych. Jedna z użytkowniczek Twittera (@strife212) wzięła ten slogan i nadała mu kompletnie nowego znaczenia.

Mieszkającej w Nowym Jorku entuzjastce sprzętu udało się zainstalować Crysis 3 na karcie graficznej GeForce RTX 3090. Jak tego dokonała? Wykorzystała oprogramowanie GPU Ram Drive, którym stworzyła 15 GB partycję NTFS na swoim układzie graficznym.

I installed Crysis 3 on my graphics card!



I used some VRAMdrive software called GPU Ram Drive, made a 15GB NTFS partition on the GPU, then installed Crysis 3 on it



At 4K very high settings get good fps and the game loads very fast - GPU-Z reports total VRAM use 20434MB pic.twitter.com/lLcQsD5JYM