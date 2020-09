Zainteresowanie 5G w Chinach jest gigantyczne. Liczba użytkowników przekracza już 100 mln

Udostępnij:

W czasach, gdy Europa borykała się z "krucjatami" przeciw masztom 5G, w innej części świata zainteresowanie nim rosło. Tym miejscem są Chiny, w których liczba użytkowników sieci komórkowych najnowszej generacji przekroczyła już 100 milionów.

Prezes Chińskiej Akademii Technologii Informacyjnych (CAICT), Li Duo, wyjawił, że w tym momencie z 5G w Chinach korzysta już 110 mln osób. Mieszkańcy Chin mogą korzystać z tej sieci od niespełna roku. Ten wynik może wydawać się imponujący w porównaniu z resztą świata, ale w odniesieniu do samych Chin jest nadal dość niewielką częścią rynku mobilnego. Trzy największe chińskie telekomy mogą się bowiem pochwalić aż 1,6 miliarda abonentów.

Niemniej pokazuje to, że Chiny biorą technologię 5G bardzo poważnie i chcą wypozycjonować się jako światowy lider. Według raportu z lipca 2020 r., Państwo Środka systematycznie oddaje do użytku 15 tysięcy nowych masztów 5G co tydzień. Głównym dostawcą infrastruktury jest tutaj Huawei. Z końcem roku liczba masztów z sieciami najnowszej generacji ma wynieść 600 tys.

Infrastruktura to jedno, a telefony to drugie – oprócz Huawei, także Oppo i Xiaomi planują wydać w najbliższym czasie dużą liczbę smartfonów kompatybilnych z 5G. W tym roku do tej pory sprzedano aż 93 mln tego typu urządzeń w Chinach – aż 60 procent sprzedawanych nowości w sklepach to właśnie telefony z 5G.

Parcie na 5G powoduje również, że potrzeba produkcji mikroukładów na zwiększoną skalę. W pierwszej połowie 2020 roku w Chinach wyprodukowano ponad 100 miliardów sztuk układów scalonych (wzrost 16,4 proc. rok do roku). Według oficjalnego raportu z lipca 2020 r. główną przyczyną tego wzrostu jest zwiększony popyt na urządzenia wykorzystujące 5G.