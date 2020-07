Zarwij dzisiaj nockę i złap świeże promocje w x-komie!

Udostępnij:

Fanom chwytania okazji na pewno nie trzeba przedstawiać kolejnej odsłony Nocnych Wyprzedaży w x-komie. To jednak nie jedyna promocja, którą sklep ma obecnie do zaoferowania. Wiele ciekawych produktów znajdą dla siebie także fani wieczornych seansów filmowych w Promocji TV.

Materiał powstał we współpracy z x-kom

Nocne Wyprzedaże dla nocnych marków

Jeżeli należysz do tych osób, które nie mają czasu w ciągu dnia przeglądać rozmaitych promocji, a wieczorem jesteś wściekły, że jest już za późno, bo się skończyły lub wyprzedały, to Nocne Wyprzedaże w x-komie są dla ciebie. Przez najbliższe sześć nocy, między 20 a 10 rano, będzie można zakupić ponad 200 produktów przecenionych nawet o 30%. Spośród wiele interesujących pozycji naszą uwagę zwróciły:

NortonLifeLock Antivirus Plus 69 zł 49 zł Sprawdź w x-kom Produkt Norton Plus oferuje komputerowi PC, Mac® ochronę w czasie rzeczywistym przed oprogramowaniem wymuszającym okup, wirusami, programami typu spyware, wyłudzaniem danych i innymi zagrożeniami pochodzącymi z Internetu, monitoruje nieautoryzowany ruch i blokuje go oraz pomaga chronić dane osobowe i finansowe w Internecie.

Lenovo Legion Recon Gaming Backpack 209 zł 149 zł Sprawdź w x-kom Nadszedł czas na kolejny turniej gamingowy. Przygotuj swój sprzęt i zobacz jak perfekcyjnie zmieści się do plecaka Lenovo Legion Recon. Uzbrój się we wszystkie akcesoria i wyrusz w podróż po kolejne zwycięstwa. Lenovo Legion Recon Gaming Backpack został zaprojektowany specjalnie dla graczy, którzy po godzinach przenoszą się do wirtualnego świata. Dołącz do Legion'u.

Jabra Elite 65t 399 zł 299 zł Sprawdź w x-kom Usłysz wszystko i bądź zawsze słyszany. Rozmowy są zawsze bardzo wyraźne dzięki prawdziwie bezprzewodowym wkładkom dousznym Jabra Elite 65t, które zapewniają najlepszą w tej klasie jakość dźwięku. Technologia poczwórnych mikrofonów zapewnia skuteczną redukcję szumów wiatru podczas rozmów, a zaawansowane głośniki o rozmiarze zaledwie 6 mm umożliwiają blokowanie lub wpuszczanie odgłosów otoczenia.

Motorola Moto G7 4/64GB Dual SIM 749 zł 599 zł Sprawdź w x-kom Podejdź do życia kreatywnie z Motorolą Moto G7 64 GB czarną. Jej podwójny aparat 12 Mpix i inteligentne funkcje Google Lens pozwolą nawiązać interakcje na niespotykaną dotąd skalę. I wszystko dzieje się szybciej dzięki 8-rdzeniowej jednostce Snapdragon. Pracuj, baw się, twórz. Moto G7 ma energię na cały dzień, a w dodatku uzupełnia ją w trybie turbo.

Lenovo Legion Y540-15 4599 zł 3899 zł Sprawdź w x-kom Mając ten laptop w ekwipunku, zyskujesz potężny gamingowy oręż, który poprowadzi Cię ścieżką e-sportowych sukcesów. Z inteligentnym układem chłodzenia wyzwolisz pełną moc procesora Intel Core i7 9. generacji i karty graficznej GeForce GTX. Z takim zapleczem technologicznym Twoi rywale mogą co najwyżej przygotowywać się do odwrotu.

Xblitz Touch HR 99 zł 79 zł Sprawdź w x-kom Sportowy smartwatch od Xblitz zaimponuje Ci zaawansowanymi funkcjami w tym pomiarem tętna, monitorowaniem snu i systemem powiadomień. Zegarek spełnia normę wodoodporności na poziomie IP68. Dodatkowo posiada wydajną baterię oraz możliwość dostępu przez mobilną aplikację. A to wszystko z wyjątkowo wyraźnym ekranem TFT 1,3”.

Silicon Power Armor A60 1TB USB 3.0 249 zł 179 zł Sprawdź w x-kom Armor A60 wykorzystuję ultra wytrzymałą gumową obudowę i wewnętrzny system zawieszenia, który umożliwia doskonałą ochronę przed upadkami, kurzem czy wodą. Ponadto dysk przeszedł pozytywnie testy wojskowe MIL-STD-810G (test upadku) oraz test wodoodporności IPX4, zapewniając doskonałą ochronę danych dla użytkowników terenowych.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy nocne-wyprzedaze i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 08.07.2020 do 14.07.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie promocji Nocne Wyprzedaże.

Telewizory, audio i inne sprzęty w jeszcze lepszych cenach

Następna akcja w x-komie to Promocja TV. W ofercie, poza telewizorami, znalazły się sprzęty, które sprawią, że wieczorne seanse filmowe staną się jeszcze lepsze. Znajdziemy więc w niej soundbary, amplitunery, czy słuchawki, dzięki którym już nigdy nie będziemy przeszkadzać innym domownikom oglądając głośno filmy. Rabaty na wybrane produkty sięgają nawet trzydziestu procent, więc jeżeli od dawna przyglądamy się konkretnym pozycjom, to jest to świetny moment na ich zakup. Poniżej wybraliśmy kilka interesujących propozycji, na które warto zwrócić uwagę:

Samsung UE65RU8002 3599 zł 3399 zł Sprawdź w x-kom 65-calowy telewizor z serii Samsung RU8002 to połączenie najnowszych rozwiązań oraz doskonałego obrazu. Dzięki funkcji Smart TV otrzymujesz także możliwość nieograniczonej rozrywki. Nowoczesne wzornictwo i smukły design sprawią, że ten telewizor stanie się prawdziwą ozdobą Twojego domu. Natomiast dźwięk współpracujący z Dolby Digital Plus oraz technologia wzmacniania dialogów sprawią, że nie przegapisz żadnej kwestii w Twoich ulubionych filmach czy serialach.

Polk Audio Signa S2 999 zł 749 zł Sprawdź w x-kom Pozwól by, dźwięk płynący z zestawu Polk Audio Signa S2 wypełnił Twój salon i stworzył niepowtarzalną atmosferę podczas każdego seansu. Sprzęt ten świetnie współpracuje z telewizorami 4K i HD, a przecież wiadomo, że dopiero połączenie perfekcyjnego obrazu z niesamowitym audio daje pełną satysfakcję z oglądania.

Denon AVR-S750H 1999 zł 1849 zł Sprawdź w x-kom Amplituner Denon AVR-S750H jest kompatybilny z najnowszymi ekranami 4K i urządzeniami źródłowymi. Słuchaj ulubionych utworów z serwisów muzycznych, korzystaj z radia internetowego i przesyłaj muzykę strumieniowo. Prostą konfigurację dodatkowo ułatwi Denon Setup Assistant, który pojawi się na ekranie telewizora zaraz po jego podłączeniu. Możesz także sterować amplitunerem z poziomu smartfona lub głosowo za pomocą asystentów Amazon Alexa, Google lub Siri.

Denon AH-GC25W 899 zł 749 zł Sprawdź w x-kom Denon AH-GC25W sprostają nawet najwyższym wymaganiom. Bluetooth z kodekiem AptX HD i AAC czy wysokowydajne przetworniki zapewnią doskonałe wrażenia słuchowe. Dodatkowo, wytrzymała bateria zagwarantuje do 30 godzin pracy na baterii. Jeśli jednak zapas energii wyczerpie się w nieoczekiwanym momencie, dołączony do zestawu kabel audio 3,5 mm pozwoli nadal cieszyć się ulubioną muzyką.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy ekran2020 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 06.07.2020 do 12.07.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Wszystkie przecenione produkty można znaleźć na stronie promocji w x-kom.

