Zdjęcia Google wkrótce z powiększaniem odtwarzanego wideo

Czy kiedyś powiększaliście na smartfonie lub tablecie fragment obrazu podczas odtwarzania wideo? Ja może kilka razy. Jeśli używacie czasem jako odtwarzacza Zdjęć Google, to wkrótce zagości w nich taka opcja.

Nową funkcję wyśledziła społeczność XDA Developers. Namierzyli ją i ręcznie włączyli w Google Photos 4.33. Normalnie kompilacja 4.33 nie zawiera tego udogodnienia, bo Google go nie aktywowało. Mimo uwzględnienia odpowiedniego kodu w aplikacji.

Nowe gesty w odtwarzaczu wideo Zdjęć Google

W obecnej chwili możemy dowolnie powiększać zdjęcia podczas ich przeglądania. Wtedy gesty uszczypnięcia i przesuwania działają w porządku, ale przy oglądaniu wideo nie ma reakcji. Obraz co najwyżej możemy obracać z całym telefonem. Uwzględniając orientację pionową i poziomą urządzenia, odtwarzany klip ma zdecydowanie inne wymiary, ale to tylko dostosowanie do trzymania w ręku smartfonu, a nie prawdziwy mechanizm powiększania.

Użytkownicy forum XDA wykonali nawet krótką animację, która jest pokazem działania nowej funkcji. Nie wiemy, kiedy na dobre trafi do Zdjęć Google. Możliwe, że w Polsce jeszcze później. Kilka ostatnich funkcji Google Photos dostępnych od dłuższego czasu w USA jest wprowadzanych ze sporym opóźnieniem do naszego wydania Zdjęć Google.

Przynajmniej nie ma mowy o jakimś przełomowym wydarzeniu. Powiększanie odtwarzanego wideo nie jest nawet dostępne w części konkurencyjnych aplikacji. Wielu ludzi nie korzysta z tego wcale lub robi to okazjonalnie. Mimo wszystko byłoby miło, gdyby Google wprowadzając ten mechanizm w jednej z kolejnych aktualizacji, nie kazał tak długo czekać Polakom.