Zello to niewielka oraz bardzo prosta w obsłudze aplikacja, służąca do komunikacji głosowej za pośrednictwem Internetu. Umożliwia prowadzenie rozmów z jednym lub wieloma kontaktami i dostępna jest dla komputerów z Windowsem, a także urządzeń iPhone, BlackBerry i innych, pracujących pod kontrolą systemu Android.

Komunikacja przy użyciu Zello odbywa się nieco inaczej niż w przypadku popularnych programów do prowadzenia rozmów głosowych. Zasada działania komunikatora zbliżona jest do walkie-talkie. Użytkownik, który chce wysłać wiadomość audio do wybranego kontaktu klika odpowiednik przycisk i wypowiada jej zawartość. Po zwolnieniu przycisku zarejestrowana przy użyciu mikrofonu wiadomość jest automatycznie wysyłana.

Zello dysponuje funkcjami definiowania statusu dostępności, przeglądania historii rozmów, powiadamiania o nadesłanych wiadomościach, tworzenia prywatnych grup i zapraszania do nich znajomych. Ponadto z opcji konfiguracyjnych możliwe jest definiowanie skrótów klawiszowych inicjujących nagrywanie wiadomości czy też aktywowanie głosowe.

W przypadku użytkowników biznesowych Zello współpracuje z terminalami Motorola, Intermec i Honeywell, pozwala na zarządzanie użytkownikami, kanałami i ustawieniami przy użyciu przeglądarki, zapewnia bezpieczną komunikację poprzez zaawansowane szyfrowanie, a także pozostaje bezpłatny dla grup, zawierających do 5 użytkowników.