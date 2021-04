Zemana AntiMalware Free 3.2.28

10.07.2016 23:15 • Recenzja do wersji 2.21.2.139

Program po pobraniu instaluje się jako 15 dniowy trial co ciekawe po każdej kolejnej aktualizacji trial się resetuje i korzystamy z nieustającego premium zapewne kiedyś zakończa tą bądź co bądź nietypową akcje promocyjną jednak do tego czasu warto pobrać zainstalować i cieszyć się wzmocnioną ochroną systemu ,sam program jest leciutki jak piórko w żadnym wypadku nie spowalnia ani startu systemu ani też przeglądania zasobów internetu w wersji premium spisuje się doskonale jako dodatkowe zabezpieczenie naszego komputera zapewniając ochronę w czasie rzeczywistym a dzięki technologii Pandora otrzymujemy zwiększoną ochronę min przeciw atakami typu Zero Day , mamy dostępne 2 tryby skanowania Inteligentny skan i Dokładny skan pierwszy jest wręcz ekspresowy natomiast drugi jak nazwa wskazuje jest skanem kompletnym i co mnie bardzo cieszy również szybkim to jak wiemy jest uzależnione od wielkości dysku i zgromadzonych na nim zasobów jednak przy kilkuset GB potrwa maksymalnie kilkadziesiąt minut ,po wykryciu infekcji możemy wykonać kilka czynności jak przeniesienie zagrożenia do kwarantanny ,dodania do wykluczonych zarówno obiektu jak i całego folderu jeśli wiemy co robimy i chcemy dany plik zatrzymać ,zgłosić jako bezpieczny czy też zasięgnąć opinii sprawdzając wykryty obiekt na VirusTotal ,przed usunięciem infekcji możemy utworzyć punkt przywracania systemu co można wcześniej włączyć/wyłączyć w ustawieniach programu ,jeśli ktoś nie chce korzystać z ochrony rezydentnej i używać wyłącznie jako skanera na życzenie to proponuje wejść w ustawienia & od-ptaszkować Włącz ochronę rezydentną i Automatyczne uruchamianie w zakładce zaawansowane ,można również wejść w systemowy Menedżer zadań i wyłączyć program w zakładce Uruchamianie .

Sam program zarówno w formie jak i w działaniu podobny jest do uznanego i cenionego HitmanPro co niech będzie najlepszą rekomendacją a ze swojej strony gorąco polecam:).