ZenMate 6.6.2

05.03.2016 16:28 • Recenzja do wersji 5.4.8

W związku z karygodnym brakiem poszanowania prywatności przez obecnie rządzącą ekipę oszołomów ,postanowiłem napisać krótką recenzje programu mającego na celu zmienienie tego stanu rzeczy na normalny.Jak już wspomniałem w komentarzu zamieszczonym poniżej ZenMate robi co ma robić ,pierwszy raz podszedłem do tego programu jakiś rok temu a może i wcześniej ,po pobraniu z Chrom Web Store program z automatu zmienił moją lokalizacje na Niemcy i coś tam bełkotał o niesamowitym członkostwie premium które oczywiście sobie odpuściłem , dość krótko romansowałem z tym programem a po mianie komputera , i przeglądarki całkowicie o nim zapomniałem , wróciłem we wrześniu ubiegłego roku i nie żałuje ,a odrobinę się teraz zmieniło , po pierwsze po pobraniu program niestety nie startuje ,konieczna jest rejestracja w serwisie producenta , tak więc bez podania adresu się nie obejdzie ,oczywiście można skorzystać z serwisów tupu Migmail.pl ,po zakończeniu rejestracji szczęśliwy posiadacz tzw zielonej karty otrzymuje z automatu konto premium ,po zakończeniu okresu próbnego w trakcie którego przychodzi sporo maili nakłaniających nas do przejścia na komercyjną stronę rozpoczynamy okres z darmowym członkostwem , dodam tylko że z czasem maile przestają przychodzić ,jak napisałem w komentarzu za darmo otrzymujemy 4 lokalizacje do wyboru Niemcy ,Rumunia ,Hong kong ,USA ,ale już USA west jest w sekcji premium ,osobiście brakuje mi w darmowej wersji jedynie Wielkiej Brytanii ,ale to co jest spokojnie wystarcza , co jest istotne to pingi ,napisze tak ,sprawdzam zawsze na Ookla ten speedtest jako jedyny wybiera najbliższy hosting w odróżnieniu od takiego Orange który przewala przez serwery w Wawie ,ze Szczecina to trochę daleko;) , tak więc na Ookla w trybie standardowym Ping 7ms,po odpaleniu ZenMate i zmianie lokalizacji na Niemcy Ookla hostuje przez LeaseWeb we Frankfurcie ,ping wynosił 47 ,co ciekawe prędkość pobierania pozostała praktycznie na tym samym poziomie ,jedziemy dalej zmieniam na Romania i niestety różowo już nie jest choć nie widzę choćby jednego powodu do świadomego wyboru tej lokalizacji ,Hosting przez Ideal Hosting w Istanbul ,już Turcji mogli do tego nie mieszać ,ale zostawmy to bo liczą się fakty = Ping 88ms a prędkość pobierania spadła praktycznie o połowe, teraz USA Hosting przez LeaseWeb w Manassas, VA Ping 129 prędkość pobierania spadła nieznacznie ,powiedzmy o 10% i na koniec Hong kong , Hosting przez STC e Hong Kongu oczywiście ,Ping 281 prędkość pobierania spadła do 33% standardowej ,dodam tylko iż wszystkie testy w Ookli powtórzyłem trzy krotnie . Jaka konkluzja? ,brać nie bać się:) ,nasi zachodni sąsiedzi będą znakomitym wyborem przed inwigilacją Ping nie jest duży a transfer praktycznie bez zmian ,to świetne rozwiązanie dla ceniących sobie prawo do prywatności ,Ping w USA też tragiczny nie jest a wiele ciekawych ofert ,treści i innych promocji dedykowana jest właśnie na tamten rynek więc warto mieć odpowiednie narzędzie do skorzystania z tzw okazji ,osobiście zenka na co dzień nie eksploatuje a używam wyłącznie doraźnie podobnie jak kilka innych dodatków do przeglądarki ,jak już pisałem za darmo nic lepszego nie znajdziecie do tego banalna obsługa samego softu tylko do niego zachęca ,dodam tylko o czym trzeba pamiętać bo niestety niektórym trzeba tłumaczyć wszystko krok po kroku ,po zmianie lokalizacji zawsze odświeżamy stronę;) . Na koniec dla lubiących płacić ,tym państwu zdecydowanie polecam moim zdaniem najlepszego klienta VPN jaki jest Vyprvpn https://www.goldenfrog.com/vyprvpn .