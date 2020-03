Zenly wprowadza "ranking siedzenia w domu". Kwarantanna jako rodzaj rywalizacji

Twórcy Snapchata stworzyli niegdyś inną, mniej znaną aplikację o nazwie Zenly. Jej działanie jest dość niepokojące. Zabawa polega na dzieleniu się swoją lokalizacją ze znajomymi. Teraz w dobie pandemii jej twórcy wymyślili nowy sposób na wykorzystanie aplikacji.

Zenly to dystopia dla miłośników prywatności. Aplikacja stale śledzi lokalizację użytkownika i przekazuje ją wszystkim jego znajomym. Pokaże nawet stan baterii smartfona takiej osoby. Oprócz tego prosi o dane takie jak numer telefonu czy data urodzenia.

Dotychczas jej głównym zamysłem było chwalenie się tym, gdzie użytkownik aktualnie przebywa oraz z kim. W dobie pandemii jej idea praktycznie straciła sens. Twórcy Zenly postanowili więc działać odwrotnie. Teraz aplikacja oferuje ranking znajomych najczęściej spędzających czas w domu.

