Zero Install to ciekawe narzędzie, pozwalające korzystać z wielu popularnych aplikacji bez konieczności ich instalacji w systemie. Dzięki niemu w wygodny sposób pobierzemy i uruchomimy proste programiki, jak również bardziej złożone oprogramowanie do modelowania 3D, środowiska programistyczne itp.

Program działa w oparciu o katalog aplikacji, które dostępne w postaci przenośnej (portable). To właśnie z jej poziomu pobierzemy i uruchomimy na komputerze dziesiątki różnych programów czy gier, a to wszystko bez konieczności ich instalacji. Zero Install oferuje funkcje tworzenia własnych list z ulubionymi pozycjami. Do naszej dyspozycji pozostawiono również wbudowaną wyszukiwarkę, usprawniającą obsługę narzędzia.

Z poziomu Zero Install uruchomimy takie programy jak Audacity, Avidemux, Blender, CDBurnerXP, Eclipse, FileZilla, Gimp, Inkscape, NetBeans, Notepad++, UltraVNC, VLC, WinSCP i wiele, wiele innych. Narzędzie dostępne jest dla systemów Windows, Linux oraz OS X.