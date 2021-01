Zgadnijcie, kogo właśnie wykupił Qualcomm

Udostępnij:

Otóż Nuvię. Tak, startup eksinżyniera Apple Gerrarda Williamsa III jeszcze nie zdążył zaprezentować pierwszego produktu, a już zostaje przejęty, i to za niemałe pieniądze.

Nuvia zostanie całkowicie wchłonięta przez Qualcomm, ogłosił nowy dyrektor generalny firmy z San Diego, Cristiano Amon. Kwota transakcji opiewa na 1,4 mld dol., a rozliczenie, jak dowiedział się Forbes, ma zostać zrealizowane w 100 proc. w gotówce.

Co podkreślono, przejęcie obejmuje nie tylko samą firmę i jej pracowników, ale też umowy partnerskie, które z Nuvią podpisało 18 nieujawnionych firm z branży technologicznej.

Startup Nuvia został założony pod koniec 2019 roku przez Gerrarda Williamsa III, który zrezygnował w tym celu z roli głównego architekta systemów w Apple. Ambitny inżynier szybko zyskał wsparcie branżowej śmietanki. Dołączyli do niego m.in. Manu Gulati i John Bruno (ex-Google), a także Jon Masters (ex-IBM) i jego imiennik Jon Carvill (ex-Intel).

Według zapowiedzi, Nuvia miała stworzyć wyjątkowo efektywny energetycznie procesor serwerowy. Znane nazwiska pomogły zgromadzić setki milionów dolarów z rozmaitych funduszy inwestycyjnych, ale techniczne szczegóły projektu wciąż pozostają nieznane.

Teraz dowiadujemy się, że nowy chip powstanie pod egidą Qualcomm, dla którego niniejsza transakcja stanowi na pewno potężne wzmocnienie kadrowe. Pytanie: jak to się ma do polityki firmy, która do tej pory konsekwentnie obstawała przy ISA Arm?