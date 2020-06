Złośliwa aplikacja na Androida pobrana 40 milionów razy. I tym razem nie z winy Google

Udostępnij:

Wielu użytkowników narzeka na złośliwe aplikacje znajdujące się w Sklepie Play Google'a. Tymczasem 40 milionów ludzi pobrało malware z innych marketów internetowych i ma spory problem. Jeśli jesteś w gronie tych użytkowników, natychmiast pozbądź się aplikacji.

Zespół analityków ds. cyberbezpieczeństwa z Upstream Systems wykrył aplikację o nazwie SnapTube, należącą do chińskiego dewelopera Mobiuspace. Przez pewien czas była dostępna w Sklepie Play, ale w ubiegłym roku została usunięta. Wtedy również zareagowali eksperci z Upstream. Wkrótce okazało się, że pobrana na 4,4 miliona urządzeń aplikacja dokonała ponad 70 milionów prób podejrzanych transakcji.

A to trwało zaledwie pół roku. Teraz, do czerwca 2020 roku aplikację SnapTube zainstalowano kolejne 40 milionów razy. Jak do tego doszło? SnapTube można było pobrać (i nadal można) z różnych katalogów internetowych, oraz bezpośrednio ze strony internetowej producenta. Jak widać, skala "ręcznego" instalowania aplikacji na smartfonach z systemem Android jest ogromna.

Co właściwie robi SnapTube? Lista problemów jest spora

Podstawową funkcją aplikacji jest umożliwianie pobierania plików wideo w różnej rozdzielczości z serwisów społecznościowych. Jak czytamy na stronie producenta, wspieranych jest ponad 50 stron i aplikacji internetowych. A wśród nich te najpopularniejsze, czyli Facebook, TikTok, Vimeo czy Instagram.

Oprócz tego, aplikacja próbuje okradać użytkowników, a także oszukuje reklamodawców. SnapTube wykorzystuje kod, umożliwiający uruchamianie niewidzialnych reklam. Twórcy otrzymują za nie pieniądze, a użytkownicy smartfonów mogą borykać się ze sporym zużyciem baterii i nagrzewaniem urządzenia.

Na stronie aplikacji przeczytamy, że jest całkowicie bezpieczna

SnapTube może także narazić użytkownika na spore opłaty. Aplikacja może manipulować kliknięciami, przez co osoba nieuważna może dokonać zakupu na wysoką kwotę. SnapTube może wykonywać połączenia oraz SMS-y premium i to w trybie subskrypcji, więc sytuacja może powtarzać się bez końca, jeśli użytkownik nie wie, jak sobie z tym fantem poradzić.

Zespół z Upstream, oprócz kolejnego już ostrzeżenia przed aplikacją SnapTube, informuje o znacznym wzroście instalowania programów z nieznanych źródeł. Liczba złośliwych aplikacji dostępnych do pobrania w sieci podwoiła się w ciągu roku. Natomiast ilość nieuczciwych transakcji wzrosła o 55 proc.