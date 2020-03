Zmagania z językiem Java: kurs CodeGym po polsku

Udostępnij:

Java to jeden z najpopularniejszych języków programowania, a jego nauka otwiera drogę do kariery świetnie zarabiającego programisty. Do tej pory, niewiele było jednak dostępnych materiałów w naszym języku. Zobaczcie, dlaczego warto uczyć się Javy z kursem CodeGym, teraz dostępnym po polsku.

Dlaczego warto uczyć się języka Java? Garść danych

Java to jeden z najpopularniejszych języków programowania. Zgodnie z danymi GitHuba zajmuje on obecnie drugie miejsce w klasyfikacji języków z największą ilością użytkowników. Ten powstały niemal 25 lat temu język jest multi-platformowy i służy budowie zarówno prostych aplikacji internetowych, jak i kompletnych, złożonych systemów informatycznych.

Specjaliści Java są również gorącym towarem, chętnie poszukiwanym przez polskich pracodawców. W popularnym serwisie pracuj.pl codziennie dodawanych jest nawet kilkadziesiąt ofert dla programistów tego języka na każdym szczeblu – od junior developera po kierowników działów tworzących w Javie. Nie trzeba przy tym dodawać, że ekspert może zarobić niemało. Zgodnie z danymi portalu No Fluff Jobs, specjaliści programowania Java zarabiają średnio 13 000 – 14 000 złotych brutto miesięcznie i tak imponujące wynagrodzenie można otrzymać już po kilku latach pracy.

Zmagania z językiem Java

Dla większości osób główną przeszkodą, aby zdobyć kompetencje programisty Java, jest brak czasu. Jesteśmy zabiegani i nie jest wcale łatwo znaleźć wolną chwilę, aby nauczyć się programowania. CodeGym to kurs online, który pozwoli każdemu uczyć się na własnych warunkach. Z tym kursem rozwiążecie zadania wszędzie, studiując nie tylko na komputerze, ale nawet mobilnie, na telefonie. Wykłady są podzielone na krótkie lekcje, dzięki czemu wystarczy nawet kwadrans, a może pół godziny dziennie, aby zdobywać programistyczne umiejętności. Oczywiście, im więcej czasu przeznaczysz na naukę, tym szybciej rozwiążesz kolejne zadania, zdobywając cenną wiedzę.

Typowy kurs programowania na ogół nie jest nastawiony na praktykę. Zupełnie inaczej jest w przypadku CodeGym, w którym aż 80% czasu przeznaczono na rozwiązywanie praktycznych problemów. Co więcej, nie są to oderwane od rzeczywistości, abstrakcyjne zadania, jakie często rozwiązuje się na studiach informatycznych. CodeGym tworzony jest przez praktyków programowania i na problemy, jakie z nim rozwiążecie, możecie się napotykać później w pracy.

Kolejną bolączką początkującego programisty jest brak motywacji do nauki. Kurs CodeGym został zaprojektowany w ten sposób, aby zachęcić każdego do poszerzania wiedzy. Zamiast nudnych wykładów, wiedza jest tu podana niczym w grze komputerowej i rozwiązywanie kolejnych zadań wiąże się z odblokowywaniem osiągnięć i poziomów. Treść kursu przedstawiona jest też w formie zabawnej historii science fiction i nabywając wiedzę, nie będziecie się nudzić ani przez chwilę. Z CodeGym łatwo połączyć przyjemne z pożytecznym!

Ostatnim znaczącym problemem jest brak materiałów do nauki Java po polsku. CodeGym został właśnie przetłumaczony na nasz język i jest pierwszym tak kompleksowym kursem dostępnym po polsku. Nie będziecie zmagać się już z barierą językową, która może być przeszkodą dla wielu aspirujących programistów.

CodeGym: Pierwszy tak kompleksowy kurs Java w języku polskim

Nauka programowania po angielsku jest po prostu trudna. Nie tylko trzeba pokonać barierę językową i tłumaczyć często specjalistyczne zwroty z języka polskiego, ale do tego należy jeszcze przyswoić samą wiedzę programistyczną. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się stworzyć CodeGym także po polsku. Nie musicie już tłumaczyć zdań ze słownikiem albo z automatycznym translatorem. Choć oczywiście znajomość angielskiego zawsze przydaje się w informatyce, to nauka takiego języka jak Java jest po prostu łatwiejsza i przyjemniejsza po polsku.

Co wyróżnia CodeGym na tle innych kursów?

Jak wspominaliśmy, jest to jeden z najbardziej praktycznych kursów, na jakie możecie natrafić. Aż 80% jego zagadnień obejmuje praktyczne ćwiczenia. To pozwala osobom kompletnie zielonym z programowania łatwo postawić pierwsze kroki w fascynującym świecie kodu i zdobyć cenną wiedzę, która może stać się przepustką do kariery. Czeka na was ponad 1200 zadań i 500 godzin kursu, stworzonych przez programistów dla programistów. Ponad 600 lekcji ma przejrzystą strukturę, która w logiczny sposób przeprowadzi was przez coraz bardziej skomplikowane zagadnienia.

Nie musicie nawet korzystać z komputera, aby się uczyć. CodeGym dostępny jest właściwie na wszystkie platformy: komputer, telefon i tablet. Dzięki łatwej w obsłudze aplikacji, będziecie mogli uczyć się wszędzie. Aplikację można pobrać ze Sklepu Google i zawiera interfejs z podpowiedziami wpisywanych instrukcji, dzięki czemu będziecie skutecznie pisać kod nawet na małej klawiaturze wirtualnej smartfona. Wykorzystane jest tu sprawdzone zintegrowane środowisko programistyczne IntelliJ IDEA, uznawane za najbardziej inteligentny framework dla Javy.

Wirtualny Mentor sprawdzi wasze kompetencje po rozwiązaniu każdego zadania i wskaże błędy, jakie popełniliście. Ten wirtualny nauczyciel pomaga w nauce, a gdyby to jeszcze wam nie wystarczyło, możecie skorzystać z pomocy bardzo przyjaznej społeczności. Jeśli zacięliście się na jakimś zadaniu, albo po prostu jesteście głodni wiedzy, warto skorzystać z forum dla uczestników kursu, w którym możecie podzielić się spostrzeżeniami i poznać opinie innych. Mamy też ciekawego bloga, z dodatkowymi informacjami o nauce programowania.

Po ukończeniu nauki, będziecie mieli też bardzo bogatą bibliotekę samodzielnie napisanego oprogramowania. To świetne startowe portfolio, które można następnie zamieścić w jednym z portali dla programistów albo na własnej stronie internetowej. Firmy rekrutujące informatyków często wymagają przedstawienia takiego portfolio własnego kodu, a dzięki CodeGym będziecie mieli się czym pochwalić. Kto wie, może nawet niektóre zagadnienia wykorzystacie później w pracy?

CodeGym: programować każdy może

O tym, że CodeGym to kurs dla (prawie) każdego, świadczy fakt, że uczy się z nim już ponad 350 tysięcy użytkowników. Choć obejmuje często złożone zagadnienia, nauka jest przyjemna, a osiąganie kolejnych poziomów przez rozwiązywanie zadań – niezwykle motywujące. Warto dołączyć do grona uczestników kursu, aby zdobyć nowe kwalifikacje, bardzo pożądane na rynku pracy.