Zmiany w 500+? Uważaj, oszuści podszywają się pod Wirtualną Polskę

Nie, rząd nie rezygnuje z 500+ i nie zamierza zastąpić pieniędzy bonami. Właśnie taki artykuł krąży po sieci. Nie jest on jednak prawdziwy, a ci, którzy będą chcieli go przeczytać, utracą dane.

O zagrożeniu informuje CERT Polska. Fałszywa strona internetowa, która naśladuje Wiadomości Wirtualnej Polski, informuje o planowanych zmianach w programie 500+.

Serwis znajduje się w domenie wiadomoscinewsy(.)live, która nie należy do Wirtualnej Polski, co z miejsca powinno dawać do myślenia, ale nieuważni mogą ten fakt przeoczyć. Zaznaczmy jako ciekawostkę: domena została zarejestrowana w Panamie.

Uwaga! Nasz zespół zaobserwował kampanię podszywającą się pod @wirtualnapolska informującą o zmianie charakteru świadczenia 500+ na bony. Aby przeczytać cały artykuł wymagane jest zalogowanie do #Facebook poprzez fałszywy panel logowania. Podajcie dalej! pic.twitter.com/snsMHHE0Bw — CERT Polska (@CERT_Polska) January 18, 2021

Na czym polega przekręt? Żeby przeczytać cały tekst, należy zalogować się na Facebooku. Rzecz jasna panel logowania jest fałszywy, a strona służy do wyłudzania danych. Przestępcy, którzy zdobędą w ten sposób czyjeś konto, zapewne wykorzystają je w kolejnych oszustwach, choćby do kradzieży pieniędzy za pomocą Blika.

Podkreślmy, Wirtualna Polska nie jest autorem rzeczonego artykułu, a zarazem nigdy nie wymusza logowania poprzez Facebooka w celu przeczytania publikowanych tekstów.