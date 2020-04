Zmiany w OneDrive pozwolą ci oszczędzić czas i transfer

Usługa wirtualnego dysku OneDrive właśnie zyskała nową funkcję, tzw. synchronizację różnicową. Dzięki niej wszelkie zmiany w naszych plikach będą odświeżane znacznie szybciej, a także będą potrzebować mniej transferu.

Mechanizm synchronizacji różnicowej polega na tym, że przy np. edycji jakiegoś pliku nie będzie on przesyłany od nowa w całości, lecz zostaną odświeżone jedynie wprowadzone zmiany. Dzięki temu rozwiązaniu synchronizacja plików będzie znacznie szybsza. Będzie również używać znacznie mniej danych.

W przypadku pojedynczego pliku ta nowość na OneDrive nie zrobi aż takiej różnicy, ale jeśli będziemy odświeżać tysiące plików jednocześnie, to już jak najbardziej to odczujemy.

Dyrektor zarządzający OneDrive, Omar Shahine z Microsoftu, przy okazji zapewnił, że nowe zmiany będą obowiązywać w każdym kliencie serwisu OneDrive, a synchronizacja różnicowa będzie dotyczyła każdego typu pliku.

💥[boom it's done] I love it when the team resolves @onedrive User Voice suggestions with thousands of votes! "Enable differential sync (only sync parts of the files that changed)" - is now rolled out to all customers https://t.co/lQUTiUrzqn