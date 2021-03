Zobacz jak zmienił się Internet od 1997 roku

Udostępnij:

We wczesnych latach przetwarzania cyfrowego maszyny były monolityczne i izolowane. Nie komunikowały się, ponieważ nie istniała jeszcze sieć, która umożliwiłaby im komunikowanie się ze sobą. Z tego powodu informatycy pracowali nad sposobami połączenia komputerów w sieć już w 1962 roku. Jednak do takiego internetu, jaki znamy dzisiaj, od pierwszych prób było jeszcze bardzo daleko.

Musimy cofnąć się aż do 29 października 1969 r. Wtedy to właśnie Charley Kline wysłał wiadomość ze swojego komputera, znajdującego się na Uniwersytecie Kalifornijskim, do komputera oddalonego o około 350 mil (około 563 kilometry) umieszczonego w Stanford Research Institute. Z perspektywy czasu wiadomość była zaczątkiem znanego nam dzisiaj internetu. Pierwsza sieć o nazwie Arpanet szybko rozprzestrzeniła się na inne instytucje i stała się pierwszą siecią, póki co dostępną jedynie dla badaczy i naukowców. Jednakże wiele koncepcji, które zostały opracowane dla Arpanetu, nadal jest wykorzystywanych w działaniu dzisiejszego internetu.

Mapa Arpanetu z 1977 r. (źródło: Arpanet)

Ówczesne połączenie UCLA-SRI odbywało się z prędkością 50 kilobitów na sekundę. Arpanet pozwalał na podłączenie około 100 komputerów, gdzie obecny internet składa się z miliardów węzłów na całym świecie. Pierwsze mapy Arpanetu były schematami inżynieryjnymi, zaś skala współczesnej sieci jest o wiele za duża na narysowanie jej na kartce papieru. Niejaki Barrett Lyon postanowił jednak stworzyć mapę internetu, a w tym celu uruchomił Opte Project. Celem było wygenerowanie dokładnej reprezentacji rozpiętości internetu przy użyciu grafiki wizualnej. Nie był to pierwszy projekt tego rodzaju – wcześniej na podobny pomysł wpadli inżynierowie pracujący w Bell Laboratories.

W Opte Project powstała wizualizacja internetu, który w swojej strukturze przypomniał sieci neuronów bądź wielkoskalową strukturę wszechświata. Efekt projektu można podziwiać na poniższej ilustracji, która prezentuje stan internetu na rok 2003. Jest to pierwsza pełna mapa stworzona przez Opte Project.

Pierwsza mapa internetu, CC-BY Opte Project

W 2010 roku Lyon zaktualizował mapę przy użyciu nowej metody. Zamiast tras śledzących, których użył w 2003 r., zwrócił się ku bardziej precyzyjnym narzędziom. Jego Opte Project wróciło z nową mapą, również opartą na protokołach BGP z projektu Route Views Uniwersytetu Oregonu. Tym razem możemy jednak podziwiać na filmie całe 25 lat gwałtownego rozwoju internetu. Kolory odwzorowują konkretne regiony: Ameryka Północna jest zaznaczona na niebiesko, Europa na zielono, Ameryka Łacińska to fioletowy, zaś Azja i Pacyfik jest czerwona. Do oznaczenia Afryki użyto koloru pomarańczowego, a sieć szkieletową internetu odzwierciedlono białą kolorystyką.

Twórca projektu powiedział, że kiedy patrzy na każdy z tych zawijasów, to widzi ludzi, którzy coś robią w sieci. To jak wiele wiele się zmieniło od 1997 roku jest oczywiste, jednak dalszy rozwój internetu może pokazać, że sieć w swojej obecnej formie, jest dopiero początkiem internetu, który jest nam obecnie znany.