10.02.2014 03:54 • Recenzja do wersji 12.0.121.000

Jest to jeden z niewielu pakietów dostępnych za darmo. Posiada skuteczną zaporę systemową jak również moduł Anti-Phising, który blokuje zainfekowane wiadomości drogą mailową. Ochrona w czasie rzeczywistym stoi na przyzwoitym poziomie. Program można sobie ustawić po swojemu bo ilość opcji jest zadowalająca. Reguły firewall'a można sobie z powodzeniem wedle własnych preferencji poustawiać. Posiada fajny wygląd menu. Nie przytłacza użytkownika i co dla mnie jest plusem nie wygląda tak jak znacząca większość czyli z tzw. ,,kaflami" Modern GUI. Aktualizacja bazy wirusów jest dosyć częsta. Nie miałem problemów z używaniem tego softu jak chodzi o sprawy techniczne.



Co do wad, no cóż, powiem szczerze, że antywirus zaimplementowany do programu nie powala na kolana, zdarza mu się wykryć coś ale pewności nie można mieć znaczącej, że wykryje wszystko więc można się śmiało zaopatrzyć w dodatkowy skaner na żądanie jak np. Malwarebytes bądź Dr.Web CureIt.

Proponowane przy instalacji dodatki ja podmiana strony startowej jak również dodatkowy toolbar można łatwo odznaczyć ale jest to o tyle niefajne ze strony Check Point, że jest to bardzo drobnym maczkiem napisane i ktoś kto specjalnie się nie wpatruje nie znajdzie miejsca gdzie można odznaczyć to dziadostwo. Problemem jest nie tyle to, że owe dodatki są zainstalowane ale to, że gdy są to program wykorzystuje o wiele więcej zasobów RAM i procesora. Nie ma mowy wtedy o lekkości. Gdy jednak nie posiadamy zainstalowanych ,,bonusów" to program całkiem przyzwoicie pracuje i można powiedzieć, że za ciężki nie jest.

Rzadko też pojawiają się kolejne wersje programu w stosunku do konkurencji.



Jeśli ktoś chce to jako minus opcjonalnie może dołożyć brak języka polskiego ale z podstawową wiedzą w zakresie języka angielskiego powinien sobie poradzić a jeśli zdarzy się chwila zwątpienia co oznacza dany wyraz można skorzystać ze słownika co powoduje, że program posiada jakobyś walory naukowe.



Brak polskiego menu jak również również propozycja instalacji dodatków tak naprawdę nie przeszkadza a można sobie z tym poradzić. Dla chcącego nic trudnego jak mawiają niektórzy. Co prawda antywirus do najlepszych nie należy ale jakoś daje sobie rady przy wsparciu firewalla.

Twórcy równie dobrze mogli by pokusić się o zmianę silnika skanującego z obecnego na inny.

Wygląd jest menu jest znośny ale nie było by źle gdy by został zmieniony na inny, od nowości mamy zaszczyt oglądać to samo ale jak wiadomo co za dużo to niezdrowo.



Ocena: ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall otrzymuje ode mnie 4/5



Zachęcam do skorzystania z tego mało popularnego aczkolwiek całkiem fajnego i skutecznego pakietu!