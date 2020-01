ZoneAlarm Free Antivirus & Firewall 15.8.026.18228

16.12.2017 12:20 • Recenzja do wersji 15.1.509.17508

Błąd za błędem i błędem zawala cały program. Jest to tylko sam firewall a co do antywirusa to go owszem można zainstalować ALE TRZEBA ZA TO ZAPŁACIĆ! Nie róbcie internautów w "dmuchanego balona" Sami najpierw go przetestujcie a wówczas może Ktoś Wam uwierzy. Ja nie wierzę teraz w ani jedno recenzję jaką dodajcie do każdego programu bo przestałem wierzyć wszystkim urzędnikom zatrudnionych w Waszej Redakcji!