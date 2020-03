Zoner Photo Studio X 19.2003.2.225

19.09.2017 15:28 • Recenzja do wersji 19.1709.2.39

Od 4 lat używam Zoner Photo Studio, w wersji 16, ostatnio w wersji 18. I na tej wersji skończę. Wersja 18 to spory postęp w stosunku do 16. O zaletach tego programu napisano sporo, w pełni podzielam. Poza tym firma udziela sporych rabatów dla stałych klientów. Plusem jest to, że można importować pliki PNG ale do pełnej obsługi warstw dużo brakuje. Opłata jednorazowa, program godny polecenia.

Natomiast Program w wersji Studio X rozczarowuje i to bardzo. Do funkcji Devenlop dodano co prawda De Henze ale sama obsługa warstw jest niedostateczna. Wstawiając plik PNG i np. poleceniem "odbij w poziomie" zmieniamy nie tylko zaznaczoną warstwę ale i background. Dodano również moduł Create - ale jak na program obsługujący RAw'y i zaawansowany edytor JPEG to trochę za dużo. Darmowy Paint.Net obsługuje warstwy w zgodzie z formatem PSD, natomiast w Studio X zabrakło tej funkcji. Interfejs zmieniono, stał się mniej czytelny, szczególnie dla korzystających z programów tej firmy od lat. Program usiłuje być "małym Photoshopem" i np. Fotorem w jednym. Nie wyszło to na dobre. Co roczna licencja również nie zachęca. Ja na wersji 18 zakończę. Być może firma opracuje jakiś bardziej nowatorski program.