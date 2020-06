Pobierz program

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection to strategia ekonomiczna, w której wcielamy się we właściciela ogrodu zoologicznego. Gra należy do jednej z najpopularniejszych serii w historii elektronicznej rozrywki.

Tryby rozgrywki

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection to przede wszystkim rozbudowana kampania, która składa się z 30 scenariuszy z akcją osadzoną w różnych zakątkach Ziemi. Oprócz tego autorzy zaimplementowali dodatkowe warianty zabawy, w tym różnego rodzaju wyzwania polegające np. na kolekcjonowaniu wskazanych gatunków zwierząt. Można również udostępniać stworzone przez siebie ogrody zoologiczne innym graczom.

Prawie 200 gatunków zwierząt!

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection oddaje do dyspozycji wiernie odwzorowane, starannie wykonane modele najrozmaitszych gatunków zwierząt z całego świata. Każde z nich możemy obejrzeć z bliska, dzięki czemu gra sprawia nie tylko frajdę, ale zawiera także walory edukacyjne.

Intuicyjne sterowanie

Wydawać by się mogło, że liczba opcji zawartych w Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection sprawia, że gra adresowana jest wyłącznie do doświadczonych graczy, ale nic bardziej mylnego. Autorzy zrobili wszystko, by z opanowaniem mechaniki rozgrywki poradzili sobie użytkownicy (niemal) w każdym wieku.

Najważniejsze cechy:

strategia ekonomiczna

zbuduj własny ogród zoologiczny

blisko 200 gatunków zwierząt

prosta do zrozumienia, trudna do perfekcyjnego opanowania

wysokiej jakości grafika

Minimalne wymagania sprzętowe Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection: