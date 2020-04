Pobierz progra​m

Zoom to ciesząca się sporą popularnością, bardzo lekka i prosta w obsłudze aplikacja przeznaczona do komunikacji za pośrednictwem Internetu. Dostępna jest ona w wersjach na komputer oraz urządzenia mobilne (Android i iOS), umożliwiając przeprowadzanie nauczania i szkoleń online a w przypadku firm oraz instytucji prowadzenie wideokonferencji.

Jakie możliwości oferuje Zoom?

Już na wstępie zaznaczyć należy, że to co wyróżnia Zoom na tle konkurencji to poza banalną obsługą także wysoka jakość obrazu i dźwięku podczas wideo-spotkań. Aplikacja oferuje wyjątkowo prostą organizację i zarządzanie spotkaniami, wygodne udostępnianie zawartości ekranu lub aplikacji. Użytkownik tworzący spotkanie posiada możliwość definiowania uprawnień członków, może czytać zapytania tekstowe od współtowarzyszy spotkania oraz zapisywać jego przebieg.

Zaproszenie do uczestnictwa wysyłane mogą być w formie adresów URL lub w formie tekstowej na podany adres e-mail. Nie zabrakło również opcji harmonogramu spotkań oraz zabezpieczania dostępu do nich hasłem. W kwestii bezpieczeństwa wspomnieć należy o wsparciu dla szyfrowania SSL oraz AES-256 bit.

Darmowy plan dla użytkowników prywatnych

O ile same aplikacje klienckie Zoom dostępne są całkowicie bezpłatnie to do działania wymagają one skorzystania z jednego z planów oferowanych przez producenta. Najprostszy plan 'Basic', który kierowany jest do użytkowników prywatnych umożliwia nieograniczone meetingi 1:1, tworzenie spotkań (hostowanie) z maksymalnie 100 osobami, a także 40-minutowe spotkania grupowe zawierające co najmniej 3 osoby. Sama liczba spotkań nie jest ograniczona. Zestawienie wszystkich planów oferowanych przez Zoom znaleźć można na oficjalnej stronie.

Kluczowe cechy Zoom: