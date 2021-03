Zoom Escaper. Zrób sabotaż spotkania i miej wymówkę, by się urwać

Udostępnij:

Spotkania, które mogłyby być e-mailem. Chyba wszyscy przez to już przechodziliśmy. Tymczasem w sukurs przychodzi Zoom Escaper (tu można skorzystać). To internetowe narzędzie, które pozwala podłożyć różnego rodzaju efekty dźwiękowe - tak, aby mieć pretekst, by ze spotkania się urwać.

Hałas z placu budowy, płacz dziecka, szczekanie psów, czy też nawet efekt przycinającego się głosu i niepożądanego pogłosu. Do wyboru, do koloru. Wystarczy pobrać oprogramowanie do dźwięku VB-CABLE, a następnie ustawić w Zoomie źródło audio nie na mikrofon, lecz na VB-CABLE. Wtedy właśnie będzie można użyć wszystkich tych efektów w rozmowie.

Niektóre efekty są mniej przekonujące niż inne. Nie każdy z nich prawdopodobnie sprawdzi się w akcji. Odgłosy korzystania z toalety są na przykład dość sztuczne, a z innej strony - trudno także przekonać innych, że w naszym biurze rozpętała się wichura.

Jednak pogłos, czy rwane połączenie brzmią bardzo efektywnie. Podobnie płaczące dziecko, ale wtedy współpracownicy musieliby wiedzieć (lub uwierzyć) o tym, że je mamy.

fot. Zoom Escaper

Zoom Escaper to dzieło Sama Lavigne'a, który w przeszłości stworzył takie projekty, jak Slow Hot Computer - czyli stronę internetową, która sprawia, że nasz komputer mocno spowalnia i grzeje się.

Portal The Verge zapytał się, jakie stoją wartości za takimi projektami. Lavigne odparł, że "celowe spowalnianie siebie samego, zmniejszenie produktywności i auto-sabotaż". Gdy The Verge zapytało się, dlaczego to wszystko jest dla niego ważne - zamilkł.

Co ciekawe, Lavigne stworzył również Zoom Deleter, niewielki program, który sprawdza, czy naszym komputerze znajduje się Zoom, i - jeśli tak - usuwa go.