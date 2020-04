Zoom zakazany przez Tajwan. Rząd uważa go za niebezpieczny

Zoom w fantastyczny sposób wstrzelił się w popyt, jaki wynikł z powodu pandemii koronawirusa na szybkie i wygodne rozwiązania do telekonferencji. Niestety serwis okazał się równie popularny, co dziurawy od strony zabezpieczeń, a wielu ekspertów wręcz uznało, że zachowuje się jak malware. Problem zauważyło FBI, prokurator generalny stanu Nowy Jork, a Elon Musk zakazał używania Zooma w SpaceX. Na ten sam krok zdecydował się również Tajwan.

Tajwański rząd zakazał agencjom rządowym oraz wybranym organizacjom pozarządowym korzystania z serwisu Zoom. Zaważyły tutaj względy bezpieczeństwa. Powołując się na ustawę o zarządzaniu cyberbezpieczeństwem z 2019, tego typu instytucje będą musiały przestawić się na rozwiązania sprzętowe oraz oprogramowanie pochodzące od dostawców zakontraktowanych przez rząd.

Ich wykorzystanie nie jest obligatoryjne, bo dozwolone są Microsoft Teams, Google Meet i Cisco WebEx, ale to właśnie zaakceptowane przez rząd serwisy wideokonferencyjne będą miały priorytet.

Zakaz używania Zooma może być również umotywowany politycznie. Jak wykazały niedawne badania, ruch sieciowy konferencji Zoom przechodził również przez Chiny, nawet jeśli wszyscy uczestnicy rozmów przebywali w Ameryce Północnej.

