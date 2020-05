Zoom zmuszony do poprawy zabezpieczeń. Zareagował Prokurator Generalny Nowego Jorku

Udostępnij:

Prokurator Generalny stanu Nowy Jork przeanalizowała braki w zabezpieczeniach wideokomunikatora Zoom. Twórcy aplikacji zostali zmuszeni do zapewnienia nowych środków bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Szczegółów zmian jeszcze nie poznaliśmy.

Przedstawiciele Zoom Video Communications, Inc. spotkali się z Prokurator Generalną Nowego Jorku w związku z narastającymi wątpliwościami co do zabezpieczeń komunikatora Zoom. Już na początku kwietnia eksperci odradzali korzystanie z tej aplikacji. Ich wątpliwości okazały się nieprzypadkowe.

"Nasze życie nieubłaganie zmieniła się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Usługi dostarczane przez Zoom okazały się nieocenione, ale to niedopuszczalne, że zrobili to pomijając podstawowe zasady bezpieczeństwa" - mówi Prokurator Generalny Letitia James w komunikacie prasowym.

Wśród nowych zabezpieczeń, Zoom zobowiązuje się wprowadzić nowe zabezpieczenia, które pozwolą użytkownikom na kontrolę prywatności. Szczególną uwagę kładzie się na instytucje państwowe i religijne, miejsca pracy czy szkoły. W tym celu Zoom ma stworzyć i rozwijać "wszechstronny program bezpieczeństwa danych". Zostało to uzgodnione w dokumencie, który możecie zobaczyć tutaj.

Wątpliwości co do bezpieczeństwa wideokonferencji w Zoom pojawiły się na początku kwietnia, chociaż aplikacja była znana już od dawna. Jej producenci twierdzili, że platforma korzystała z szyfrowania typu end-to-end. W rzeczywistości okazało się, że stosują 128-bitowy klucz AES.