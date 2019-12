Pobierz progr​am

Zortam Mp3 Media Studio to rozbudowane centrum multimedialne do zarządzania biblioteką utworów, które możemy również odtwarzać za pomocą opisywanego narzędzia.

Po uruchomieniu Zortam Mp3 Media Studio automatyczne skanuje twardy dysk naszego komputera w poszukiwaniu znajdujących się na nim utworów muzycznych, tworząc tym samym kolekcję, którą można swobodnie zarządzać, by np. zmieniać nazwy plików (również w trybie wsadowym). Narzędzie samo pobiera okładki albumów, teksty piosenek i rozmaite metadane, jak np. nazwę wykonawcy, rok wydania, gatunek utworu i inne.

Za pomocą Zortam Mp3 Media Studio możemy również edytować tagi ID3v1 i ID3v2.4, usuwać tagi, okładki i teksty piosenek, a także szukać duplikatów utworów, zwalniając miejsce na dysku twardym komputera poprzez usunięcie zbędnych plików. Te, które pozostaną w naszej kolekcji, zlokalizujemy bez problemu dzięki wbudowanej wyszukiwarce.

Zortam Mp3 Media Studio zawiera wbudowane narzędzie do nagrywania utworów na płytę Audio CD, umożliwia konwertowanie materiałów pobranych z serwisu YouTube do plików MP3, a także pozwala na zmianę formatu z MP3 na WAV. Co ciekawe, wbudowany odtwarzacz oferuje ponadto możliwość uruchamiania piosenek dostępnych lokalnie oraz tych, które znajdziemy na YouTube.