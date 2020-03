Zostań w domu i kup nowy sprzęt. Czekają wiosenne rabaty do 76 procent

Udostępnij:

Czas na zakup nowej elektroniki znajdzie się zawsze, ale wiosna – jako okres zmian – może szczególnie zachęcać do zakupów. Z tej okazji w sklepie x-kom przygotowano specjalną ofertę, w ramach której przeceniono setki produktów.

Materiał powstał przy współpracy z firmą x-kom

To okazja, by kupić nowy smartwatch, aparat, słuchawki i nie tylko. Rabaty dotyczą sprzętów z wielu kategorii, więc z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wśród produktów objętych promocją znalazły się między innymi poniższe interesujące oferty:

HP Ink Tank 319 539 zł 449 zł Sprawdź w x-kom Atramentowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne ze stałym zasilaniem atramentem. Szybkość druku sięga 8 stron na minutę. W zestawie butelki z tuszem, które pozwolą na wydruk łącznie do 15 tys. stron czarno-białych i 8 tys. w kolorze.

Pentax K-70 + 18-55mm 3099 zł 2499 zł Sprawdź w x-kom Lustrzanka z matrycą APS-C CMOS o rozdzielczości 24,2 Mpix, w tym przypadku w zestawie z obiektywem 18-55 mm. Aparat potrafi nagrywać filmy FullHD z szybkością do 60 klatek na sekundę.

Logitech G332 199 zł 149 zł Sprawdź w x-kom Przewodowe, zamknięte słuchawki z mikrofonem, które zostały stworzone z myślą o graczach. Nauszniki można obrócić o 90 stopni, by łatwiej wsunąć urządzenie w wąską szczelinę plecaka. Mikrofon jest składany.

Xblitz V1 pro 399 zł 299 zł Sprawdź w x-kom Wideorejestrator z matrycą o rozdzielczości 12 Mpix, który pozwala nagrywać filmy FullHD do 30 FPS. Kąt widzenia obiektywu to 150 stopni, a filmy zapisywane są w formacie MP4.

HP Odyssey Backpack 109 zł 79 zł Sprawdź w x-kom Plecak na laptop z ekranem o przekątnej do 15,6 cala. Ma regulowane i wzmacniane szelki oraz kilka kieszeni, które pozwolą zabrać ze sobą nie tylko komputer, ale i akcesoria.

Logitech Wireless Touch K400 Plus 159 zł 119 zł Sprawdź w x-kom Multimedialna, bezprzewodowa klawiatura z wbudowanym gładzikiem i przyciskami myszki. Dzięki temu może się przydać na przykład do wygodnego sterowania komputerem będącym elementem kina domowego w salonie.

Jak skorzystać z rabatów?

By kupić produkty w niższych cenach, należy dodać je do koszyka, a na etapie składania zamówienia aktywować kod rabatowy wiosna. Oferta obowiązuje od 23 do 29 marca 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami.

Wszystkie produkty w obniżonych cenach można znaleźć na stronie promocji w x-kom.

Zostań w domu i skorzystaj z akcji specjalnej

Sprzedawcy z x-kom mają także rady dla wszystkich, którzy zostają w domu i niekoniecznie wiedzą, co zrobić w wolnym czasem. Z tej okazji przygotowano akcję specjalną, w ramach której proponowane są sprzęty, które mogą zapewnić rozrywkę na wiele godzin. To swoiste inspiracje na czas pobytu w domu w najbliższym czasie.

Szczegóły akcji można znaleźć na stronie x-kom.

Zakupy do firmy? Zaplanuj je z x-kom

Jeśli przygotowujesz się do większych zakupów sprzętu na potrzeby firmy, warto sprawdzić ofertę, jaką może dla ciebie przygotować x-kom. Wystarczy odwiedzić stronę B2B dla firm i wypełnić formularz kontaktowy, by otrzymać propozycję przygotowaną dla twojego przedsiębiorstwa. To oferta z indywidualną wyceną i dogodnymi formami płatności – można tu także skorzystać z leasingu.

Szczgóły oferty dla firm można znaleźć na stronie x-kom.

