Zotero 5.0.81

08.01.2018 21:53 • Recenzja do wersji 5.0.33

Zotero używam do katalogowania książek w swojej domowej biblioteczce. I na tym polu jest bezkonkurencyjny, choć oczywiście w założeniu stworzony jest do znacznie bardziej ambitnych działań związanych z zarządzaniem bibliografią. Jednak jest to jedno z zastosowań tego programu (można także dzielić się swoimi zbiorami z innymi użytkownikami). Etykiety (tagi) bardzo ułatwiają pracę z biblioteką, a notatki pozwalają dodać do każdej pozycji dodatkowe informacje lub własne przemyślenia. Do każdego wpisu można dołączyć pliki PDF, DOC, TXT, JPG itp., ale można z nich zrobić także oddzielne elementy bibliografii. W wersji 5.x nieco spowolnił się start programu (wczytanie bazy danych), jednocześnie jednak znacznie lepiej Zotero radzi sobie teraz z dużymi bazami.

Nie sposób nie porównać Zotero do innego popularnego narzędzia tego typu, czyli Mendeley. Dla moich potrzeb Zotero jest wystarczający, a nawet lepszy od Mendeley. Zotero ma więcej pól do opisu elementów (np. "liczba tomów", "seria", "tłumacz"; choć brakuje mi "tytułu oryginału"), choć jednocześnie brakuje mi wśród typów elementów "Czasopisma". Jest ponadto w pełni spolszczony. Mendeley ma dużą zaletę dla osób z dużą kolekcją PDFów - w wersji bezpłatnej udostępnia 2 GB miejsca na swoje pliki w chmurze, podczas gdy Zotero zaledwie 300 MB. Zotero i Mendeley są darmowe (w przeciwieństwie do EndNote), jednak powiększenie miejsca w chmurze jest odpłatne. Zotero nie ma oficjalnej aplikacji na systemy mobilne (Mendeley ma), a choć strona jest przystosowana do działania na małych ekranach, to niestety jest nieintuicyjna (wyszukiwanie jest bardzo niewygodne) i ma wiele błędów czasem wręcz uniemożliwiających korzystanie z niej (na Edge w Windows Mobile nie mogę przez te błędy dodać nowego elementu do bibliografii - strona się nie przewija).