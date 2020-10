Zuckerberg, Pichai i Dorsey na przesłuchaniach przed senacką komisją

Udostępnij:

Mark Zuckerberg (Facebook), Sundar Pichai (Google) oraz Jack Dorsey (Twitter) stawią się przed amerykańskim senatem. Powód? Dobrowolne zeznania w trakcie przesłuchań w sprawie praw chroniących internetowych gigantów.

Wspomniana trójka weźmie udział w przesłuchaniu 28 października. Zuckerberg, Pichai i Dorsey nie robią tego bezinteresownie. Sprawa dotyczy bowiem projektu nowej ustawy komunikacyjnej (Communications Decency Act).

Obecnie sekcja 230 wspomnianej ustawy zapewnia Facebookowi, Twitterowi, Googlowi i innym coś na kształt internetowego immunitetu. Wkrótce może się to jednak zmienić. Amerykańscy politycy zmierzają do jej zmiany tak, by móc platformy pociągać do odpowiedzialności, gdy "bezprawnie cenzurują wypowiedzi, jak i gdy świadomie ułatwiają działalność przestępczą w internecie”.

Media nazywają projekt swoistym kagańcem na media społecznościowe. Zmian domaga się również Donald Trump, któremu nigdy z mediami społecznościowymi nie było po drodze, choć chętnie z nich korzysta.

On sam chciałby uzyskać możliwość zakazania agencjom federalnym kupowania reklam na platformach społecznościowych, a także wszczęcia śledztwa przez prokuratora generalnego, jeżeli zajdzie podejrzenie politycznej stronniczości.

W związku z globalną pandemią trójka Zuckerberg, Pichai i Dorsey wezmą udział w przesłuchaniu wirtualnie.