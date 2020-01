Zwiastun GodFall pokazuje wersję na PC. Na PlayStation 5 musimy jeszcze poczekać

Kilka dni temu z ekscytacją pisałem o krótkim wideo rzekomo przedstawiającym kilka scen walki w GodFall na PlayStation 5. Niestety okazuje się, że portal źródłowy wpuścił mnie w maliny, bo nagranie okazuje się pochodzić z wersji gry na PC. Potwierdzili to producenci gry.

GodFall to pierwsza gra zapowiedziana na konsolę PlayStation 5. I pewnie chciałoby się o niej dowiedzieć jak najwięcej, w końcu to pierwszy przykład możliwości konsoli nowej generacji Sony. Ale niestety, póki co musimy jeszcze poczekać.

Pierwszy zwiastun rozgrywki, który wyciekł już w całości, niestety nie przedstawia wyglądu gry na PlayStation 5, ale na PC. Twórcy gry poinformowali na Twitterze, że krótkie wideo ma ponad rok i było stworzone na potrzeby wewnętrznej prezentacji. Ale są też dobre informacje.

Wow! I can confirm that the Godfall “trailer” is actually year-old PC footage used as part of an internal presentation at Counterplay. I’m pumped by the reactions and I cannot wait for you see how far the game has come and how awesome this game looks and plays on Playstation 5! pic.twitter.com/m9CbXUvZwP