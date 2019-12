aTube Catcher 3.8.9778

Pobierz p​rogram

aTube Catcher (kiedyś YouTube Catcher) to proste narzędzie, służące do pobierania klipów z takich popularnych serwisów jak YouTube, Google Video, MySpace i wielu innych. Dodatkowo wyposażone ono zostało m.in. w wbudowany konwentwer plików wideo, funkcję nagrywania obrazu z pulpitu, a także wypalania na płytę kompilacji DVD-Video, kompatybilnych z dowolnym stacjonarnym odtwarzaczem.

Głównym zadaniem aTube Catchera jest pobieranie klipów wideo z Internetu i zapisywanie ich do postaci plików kompatybilnych z telefonami komórkowymi, smartphone’ami z systemem Android, konsolami PSP, a także urządzeniami iPad/iPhone/iPod. Obsługuje on formaty 3GP, 3G2, AVI, XVID, MP4, MP3, MP2, WMA, WMV, GIF, FLAC, WAV, PSP, MPG, VOB, OGG, MOV i AVI , umożliwiając przy tym tworzenie kompilacji DVD-Video/VCD oraz nagrywanie ich na płyty bezpośrednio z poziomu programu, bez konieczności korzystania z oprogramowania firm trzecich. Dodatkowo oferuje zestaw funkcji do konwertowania plików wideo, z pomocą których niezwykle szybko i łatwo zmienimy format filmów, które np. wcześniej pobraliśmy.

Ponadto program wyposażony został w narzędzia umożliwiające nagrywanie obrazu z naszego pulpitu, nagrywanie dźwięku, łączenie i zapisywanie do jednego pliku wideo pochodzącego z wielu klipów, wypalanie nośników Audio-CD, wyszukiwanie i pobieranie plików MP3, a także przechwytywanie wideo, muzyki oraz plików SWF z dowolnej strony internetowej w trybie StreamCatcher (wymagany komponent Winpcap 4.0 lub nowszy). Na uwagę zasługuje również funkcja URL Monitor, która pozwala wykryć link do materiału nawet w przypadku kiedy jest on niedostępny z poziomu paska adresu.

aTube Catcher dostępny jest w wielu wersjach językowych – w tym także w polskiej. Jego obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna. Program sam wykrywa linki do klipów, które znajdują się w schowku i umieszcza je w odpowiednim polu narzędzia do pobierania. Dodatkową zaletą jest wbudowana wyszukiwarka wideo.

