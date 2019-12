Pobierz pro​gram

abcFaktury to program do fakturowania, z możliwością wystawiania wszystkich typów dokumentów handlowych, not, dokumentów walutowych, a także drukowania paragonów i faktur na drukarkach fiskalnych. abcFaktury może drukować na drukarkach komunikujących się protokołami Posnet, Thermal, Novitus, Elzab i Farex.