ADATA gotowa na procesory Intel Alder Lake. Tajwańczycy prezentują moduły pamięci DDR5

W celu zapewnienia możliwie jak najszerszej kompatybilności ADATA współpracowała z głównymi producentami płyt głównych, do których należą: AORUS, ASROCK, ASUS, GIGABYTE i MSI. Moduły będą występować w pojemnościach 8 GB, 14 GB, oraz 32 GB, ale do sprzedaży trafią też moduły w formacie SO-DIMM przeznaczone do laptopów.