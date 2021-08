ADATA wypuszcza kieszeń na dyski SSD w formacie M.2

ADATA EC700G jest kompatybilny ze wszystkimi dyskami SSD PCIe i SATA w formacie M.2 i zapewnia szybkość transferu danych do 1000 MB/s dzięki USB 3.2 Gen 2 i Type-C ze wsparciem protokołu UASP. Pozwala to na około 12-krotnie szybszy transfer danych, niż jest to możliwe w przypadku zewnętrznych dysków HDD. W rzeczywistych warunkach oznacza to skopiowanie 10 GB w zaledwie 20 sekund.