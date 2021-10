Adolf Hitler zaszczepił się przeciw COVID-19. Dostał polski certyfikat

Nielegalne certyfikaty informujące o sczepieniu przeciw COVID-19 to temat, który interesuje wiele osób. Handel nimi kwitnie już od dłuższego czasu. 24 października na jednym z forów internetowych pojawił się użytkownik o nicku przedsiebiorca, który za 300 dolarów oferował certyfikaty o szczepieniu w Polsce. Poproszony o udowodnienie swoich możliwości zaprezentował certyfikat wystawiony na nazwisko Adolf Hitler.

W wątku pojawiło się duże zainteresowanie usługami użytkownika, który prawdopodobnie pochodzi z Polski. Nie pokazał już kolejnych certyfikatów, a wszystkich użytkowników zapraszał do kontaktu za pośrednictwem Telegrama .

Aplikacja Skaner certyfikatów COVID , za którą odpowiada Centrum e-Zdrowia, potwierdza, że kod QR faktycznie jest poprawny. Jednak w wątku pojawiła się informacja o innej osobie oferującej certyfikat na nazwisko Hitlera, tym razem szczepionego we Francji. Jak czytamy na forum, polski certyfikat nie przeszedł weryfikacji w Szkocji, francuski nie miał z tym problemu.

W dalszym biegu wątku pojawiły się oskarżenia wobec użytkownika przedsiebiorca. Potwierdzenia działania oferowanych przez niego dokumentów płynęły tylko ze świeżo założonych kont. Forumowicze podejrzewali więc, że to ta sama osoba, która prowadzi dyskusję, by złapać klientów chętnych na przelanie 300 dolarów za certyfikat.

Pewności co do sposobu wygenerowania certyfikatu nie ma. Możliwe, że to wszystko jest zwykłą internetową "ustawką", gdzie faktycznie komuś udało się stworzyć certyfikat na nazwisko przywódcy nazistowskich Niemiec i postanowił spróbować wyłudzić pieniądze od osób chętnych na pozyskanie nielegalnego certyfikatu covidowego.