Netrunner czyli Debian , ale taki trochę mniej surowy

Witam w dzisiejszym wpisie chciałbym pokazać bardzo ciekawą moim zdaniem dystrybucje Linuxa jaką jest Netrunner. Korzystam już dość długi czas więc postanowiłem napisać co nieco o niej. Należy zaznaczyć , że dystrybucja dzieli się na 4 gałęzie takie jak Deskop, Core i Rolling released, oraz ARM.

Zacznijmy od początku , czyli od pierwszej wersji czyli Deskop o kodowej nazwie Indigo . Najnowsza wersja jaka została wydana na dzień pisania tego wpisu to wersja 19.08 . Poszczególne oprogramowanie zawarte w wersji Deskop prezentuje się następująco:

KDE Plasma 5.14.5

KDE Frameworks 5.54

KDE Applications 18.08

Qt 5.11.3

Linux Kernel 4.19.0~5

Firefox-ESR 60.8.1

Thunderbird 60.7.2

Czyli jak wprawne oko może zaobserwować postawiono tutaj na sprawdzone i stabilne oprogramowanie. Samo działanie dystrybucji jest jak dla mnie bez zastrzeżeń . Przy komputerze z intel Core Quad na pokładzie i 4 GB ramu ddr2. Podłączone 2 monitory, jak widać na poniższym zdjęciu tak wygląda obciążenie:

Zużycie ramu na poziomie niecałych 2 GB. Co tu więcej mówić widok dość satysfakcjonujący. Dodam jeszcze, że Windows 10 w takiej konfiguracji pobierał już 3.2 GB ram i to dość dużo zostało z niego wycięte. Jeśli chodzi o stabilność to jestem mega zadowolony. Miałem okazję testować wiele dystrybucji i żadna z nich nie oferowała takiej stabilności jak Netrunner u mnie. Oczywiście jest to moje subiektywne zdanie.

Co do domyślnego wyglądu dystrybucji jest on mega dostosowany i spójny a prezentuje się następująco. Poniżej zamieszczam screeny niestety z strony głównej producenta gdyż u mnie prezentuje się to trochę inaczej po moich modyfikacjach co również pokaże na końcu:

Jak możemy zaobserwować po powyższym screenie Netrunner dostarcza nam sporo oprogramowania. Wiadomo jednemu będzie ono odpowiadać drugiemu nie. Minimalne wymagania jakie trzeba spełnić przed instalacją są następujące:

CPU 1.6-GHz Intel Atom

RAM 1GB

Dysk twardy 15GB

Karta graficzna Intel GMA 945

Pamięć karty graficznej 128MB

Drugą opisywaną odmianą Netrunnera , jest wersja core. Poniżej zamieszczam jak wygląda domyślnie po instalacji.

Jest to odchudzona wersja plasmy, zapewniająca bardzo podobne wrażenia, ale z kilkoma niezbędnymi aplikacjami oprócz KDE Plasma.

Netrunner Core, podobnie jak Netrunner Desktop, jest oparty na stabilnej wersji Debiana.

Oto co znajdziemy pod maską:

Oparty na Debian Stable

Dostarcza wyselekcjonowany wybór możliwości instalacji oprogramowania przez Dolphin, Synaptic i Update Manager

Domyślną przeglądarką jest Firefox z gałęzi ESR

Usługi plazmowe KCM: Łatwe włączanie / wyłączanie podstawowych usług plazmowych, takich jak Kwallet, Akonadi lub Baloo

Uproszczone menu przypominające te z ChromeOS do szybkiego przeglądania zainstalowanych aplikacji.

Netrunner Core jest starannie zoptymalizowany. Zużywa na starcie ok. 350-400 MB pamięci RAM. Co pokazuje że plazma jest zoptymalizowana dla naprawdę słabych konfiguracji.

Ciekawą funkcjonalnością dystrybucji Core jest możliwość , dostępu z poziomu innego komputera działającego w tej samej sieci lokalnej.

Co do wersji Rolling released. Netrunner połączył swoje siły z Manjaro , udostepniająć swój wygląd zielonym, i dzięki temu połączeniu możemy cieszyć się Manjaro ze świetnym wyglądem netrunnera, a prezentuje się ono tak:

Ostatnią odmianą jest odmiana ARM przeznaczona na mikrokomputery. Ja testowałem chwilę na malince ale było to dosyć krótko więc zbyt wiele nie mogę o niej powiedzieć. Ze strony producenta możemy przeczytać:

Udostępniamy Netrunner 18.03 jako obraz ARM-8 (aarch64) dla netbooka Pinebook.

Usprawniono użycie pamięci. Wykorzystanie pamięci od 350 do 400 MB udowadnia, że KDE Plasma to świetny i responsywny system dostosowany do komputerów o niskiej specyfikacji technicznej.

obraz IMG jest dostępny w dziale ARM czyli dokładnie tutaj:

http://www.netrunner.com/download-arm/

Odroid C1 / C1 +

Dostarczamy dystrybucje Netrunner Core jako obraz ARM-7 (armhf) dla mikrokomputera Odroid C1 / C1 +.

Czyli jak widać Netrunner to dość dojrzała dystrybucja, która moim zdaniem stawia na jakość i spójność.

Uważam ją za godną polecenia. Używam jej już od jakiegoś pół roku , i jak do tej pory nigdy mi się nie wysypała. Zainstalowałem już go na komputerach kilku znajomych, którzy jak ja nie mają z nim problemu. Choć nie twierdzę, że jest dystrybucją doskonałą bo na pewno zawiera błędy , których mi nie udało się dostrzec które inni mogli zauważyć. U mnie po drobnych modyfikacjach wyglądu prezentuje się to tak.